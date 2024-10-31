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女大生地下戀老師！　老師請喝茶詭笑1句話疑中「愛情蠱」

大學女畢業生懷疑未婚老師在茶中下愛情蠱。（示意圖／pixabay）

▲大學女畢業生懷疑未婚老師在茶中下愛情蠱。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

馬來西亞有名大學女畢業生近日在網上自爆，懷疑自己在第一個學期時，被一名30歲的未婚老師在茶中下愛情蠱，隨後老師還跟她說「你不久後就有男友了」，之後她天天都想要見到對方，來到第二個學期，2人展開地下戀情，她透露還將自己的一切都給了對方，一個學期後發現自己日益消瘦、臉上爆痘，還經常做惡夢，這才察覺不對勁，漸漸清醒後和對方斷絕來往。

據中國報報導，該名女網友近日在社群平台X匿名發文指，她懷疑自己在第一個學期時，被一名30歲的未婚老師下蠱，她說對方外表文質彬彬，但對她的態度卻很不一樣，例如她總會被老師要求到辦公室單獨談，同時別人總是三五成群。

當時她看到辦公室掛滿奇怪的畫，老師隨後請她坐下，並泡茶給她喝，她在過程中也喝下了那杯茶，面談完畢後，對方竟突然問她有沒有男友，「我說我才入學，沒有男友，結果他詭異的笑說你不久後就有（男友）了。」

奇怪的是，大約一周後，她開始期待和對方見面，甚至天天都想要見到對方，更為此推開與朋友的邀約，「我每次去見他，都會受到特殊待遇，他也都會泡一杯茶給我喝，我在該科目也考獲A+佳績。」到了第二個學期，2人展開了地下戀情，她形容當時自己正處熱戀期，將自己的「一切」都給了對方。

豈料，在接近學期末時，她發現自己不僅無緣無故變得消瘦、氣色很差，臉上還嚴重爆痘，更經常做一些很奇怪的惡夢，這才察覺不對勁，慢慢清醒後，選擇與老師斷絕來往，她將對方送的禮物都還回去，並警告對方，若不想此事被公開，就別再靠近她，「他聽了這番話後，竟露出邪惡的笑容，但之後相信他為了保住飯碗，沒有再來騷擾我。」

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