「小翁立友」失蹤60天　友人憂性命安危...將面求張安樂相助

▲「小翁立友」陳康岳斷聯60天，友人王元兆擔憂性命安危。（圖／陳康岳臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市38歲歌手、有「小翁立友」之稱的歌手陳康岳，9月初搭機前往泰國後遭詐團拘禁，家人連絡不上焦急報警，陳的友人、魔術師王元兆26日出面還原過程，試圖透過社會輿論施壓，希望對方放人，而家屬也願意出錢贖人。但至今過了5天，已完全斷聯，王元兆表示，現在正和時間賽跑，拖愈久愈不利，他將求助統促黨主席張安樂幫忙，已約好下午3點碰面。

陳康岳上月初前往泰國要和友人洽談兒童玩具車四輪驅動零件生意，並且幫高雄1名友人代購黃金佛牌，陳到指定地點和指定人接觸，結果一上車，就被載往詐騙園區，至今毫無下落。

王元兆表示，陳康岳目前被拘禁在泰緬邊境的詐騙園區，一旦達不到業績就會遭到電擊毆打，還說現在能吃到一顆水煮蛋，就覺得很幸福，可見過得真的很慘，他為了營救陳，26日主動向外界說明過程，但從那天開始，陳就完全失聯。

王說，現在正和時間賽跑，等不及警方回覆了，只能透過私下管道求助張安樂，希望能獲得正面回應，陳康岳長期熱心公益活動，相信會有好報。

▲張安樂。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲陳康岳友人王元兆擔憂性命安危，將求助張安樂。（圖／王元兆提供）