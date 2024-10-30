康芮颱風進逼！高市派員強化護樹防颱　工務局局長籲：車別停樹下

▲高雄市工務局昨展開防颱準備。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

康芮颱風來勢洶洶，各地開始做出防颱準備，而高雄工務局公園處昨(29日)已動員人力，針對行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。工務局局長楊欽富提醒，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放路樹下或附近，以減少災害影響。

高雄工務局公園處因應颱風來襲，昨日展開防颱準備，並動員人力針對轄內行道樹加強疏枝修剪，以及加固作業，另也備妥自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也能立即投入救災行動。

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楊欽富提醒，因颱風會伴隨強風及大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全，民眾應注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。

公園處說明，會持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢。颱風過後，若發現路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。