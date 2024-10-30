「食藥署之花」爆台北酒店兼差　知情人士吐內幕：月薪近10萬

▲「食藥署之花」被爆在台北東區的酒店兼差。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

食藥署一名擁有甜美長相與曼妙身材的女職員，被封為「食藥署之花」，日前卻爆出她在台北東區的酒店兼差，遭處以「1大過2小過」處分並調離現職。一名曾遇過「食藥署之花」的酒店經紀，揭露不為人知的內幕。

酒店經紀向《中國時報》表示，這名「食藥署之花」店內花名叫「小蘭」，大概27、28歲，身高161公分，外表和身材都很不錯，而且還有碩士學歷，談吐氣質合宜，因此與客人很聊得來。

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「小蘭」今年5月多來到職，屬自行前來應聘的「陌生開發」，每周五、六、日晚上7點左右上班，月薪將近10萬，沒有債務、感情或酒品問題，半年來表現非常穩定。

然而，「小蘭」10月21日突然來電表示要辭職，後來新聞爆出，大家才知道她的身分。酒店經紀感嘆，很多人都是生活所迫才會下海，通常不會特別過問，當事人更不會提，「酒店裡大家都有秘密」。

針對此事，食藥署發表聲明，有關本署員工一案，食藥署接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，該女性公務人員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職。食藥署表示，因已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感，食藥署旋於10月25日召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處已「1大過2小過」處分，並已調離現職。

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