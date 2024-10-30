　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「食藥署之花」爆台北酒店兼差　知情人士吐內幕：月薪近10萬

「食藥署之花」被爆在台北東區的酒店兼差。（示意圖／報系資料照）

▲「食藥署之花」被爆在台北東區的酒店兼差。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

食藥署一名擁有甜美長相與曼妙身材的女職員，被封為「食藥署之花」，日前卻爆出她在台北東區的酒店兼差，遭處以「1大過2小過」處分並調離現職。一名曾遇過「食藥署之花」的酒店經紀，揭露不為人知的內幕。

酒店經紀向《中國時報》表示，這名「食藥署之花」店內花名叫「小蘭」，大概27、28歲，身高161公分，外表和身材都很不錯，而且還有碩士學歷，談吐氣質合宜，因此與客人很聊得來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「小蘭」今年5月多來到職，屬自行前來應聘的「陌生開發」，每周五、六、日晚上7點左右上班，月薪將近10萬，沒有債務、感情或酒品問題，半年來表現非常穩定。

然而，「小蘭」10月21日突然來電表示要辭職，後來新聞爆出，大家才知道她的身分。酒店經紀感嘆，很多人都是生活所迫才會下海，通常不會特別過問，當事人更不會提，「酒店裡大家都有秘密」。

針對此事，食藥署發表聲明，有關本署員工一案，食藥署接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，該女性公務人員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職。食藥署表示，因已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感，食藥署旋於10月25日召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處已「1大過2小過」處分，並已調離現職。

延伸閱讀
學校運動會前要家長「簽1張單」　一票人感嘆：背後都是一大群恐龍
美7旬翁獨居死！7賊竟闖入「伴屍」3個月　白吃白住還劫財
高仁和曾曝女兒信「紫色的東西」！咒他「下地獄、等你被車撞死」後失聯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸
快訊／台南死亡車禍！　女騎士卡輪下亡
康芮變強颱！　專家曝「全台風雨最大時間」
快訊／洋基球迷「超誇張搶球」！　直接被趕出場
LIVE／康芮進逼「明全台停班課機率高」　氣象署最新說明
快訊／康芮快速變強「升級強颱」　陸警範圍擴大增2地
康芮強度近巔峰！　恐成9年來首個「暴風半徑300公里」登陸颱
世界大戰G4／佛里曼又轟！連續6場開轟史上第一人　道奇2:0
康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標
康芮恐衝擊「今年風王」　28年最胖登陸颱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蘇花改中仁隧道南下施工　10 ／31~11／30全時段封閉

康芮強勢進逼！合歡山、奧萬大森林遊樂區明起休園2天

康芮變強颱！　全台風雨最大時間曝

康芮颱風來勢洶洶！首波「8路段」恐實施管制　注意預警性封閉

快訊／康芮快速變強「升級強颱」　陸警範圍擴大增2地

康芮颱風進逼！高市派員強化護樹防颱　工務局局長籲：車別停樹下

LIVE／康芮進逼「明天全台停班課機率高」　氣象署最新說明

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮強度近巔峰！　恐成9年來首個「暴風半徑300公里」登陸颱風

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

殷瑋回應颱風假。

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蘇花改中仁隧道南下施工　10 ／31~11／30全時段封閉

康芮強勢進逼！合歡山、奧萬大森林遊樂區明起休園2天

康芮變強颱！　全台風雨最大時間曝

康芮颱風來勢洶洶！首波「8路段」恐實施管制　注意預警性封閉

快訊／康芮快速變強「升級強颱」　陸警範圍擴大增2地

康芮颱風進逼！高市派員強化護樹防颱　工務局局長籲：車別停樹下

LIVE／康芮進逼「明天全台停班課機率高」　氣象署最新說明

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮強度近巔峰！　恐成9年來首個「暴風半徑300公里」登陸颱風

超商聯名台南米其林名店！新推「牛肉燥飯糰」、「海鮮烘蛋燴飯」

不斷更新／沃爾普轟滿貫彈　洋基5比2超前道奇

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蘇花改中仁隧道南下施工　10 ／31~11／30全時段封閉

死囚最後一餐想換1支菸！獄警稱「有害健康」拒絕　幾小時後電死他

把工作時間「留白」　專家：效率更高、思考更精準

全球僅2枚！　美3姐妹賣掉「收藏40年硬幣」爽賺1600萬

快訊／台積電持平至1040　台股開盤上漲59點

康芮強勢進逼！合歡山、奧萬大森林遊樂區明起休園2天

林佳龍率訪團抵聖露西亞　會晤總督、總理及參眾議長

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

明放颱風假？　氣象署說話了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

她早餐吃2物　甩掉長期脂肪肝

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

韓國最強人妻穿「開洞洋裝」　神還原《劍星》造型

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

台灣人口「這時間」恐跌破2000萬　網嘆：炒房亡國

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

明放颱風假？　氣象署說話了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

107歲老人額頭長出「長壽角」？　醫揭真相：這是病

她早餐吃2物　甩掉長期脂肪肝

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面