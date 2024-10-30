揭「1500 小沈」USB被酸陪睡　美女記者感情史曝

圖、文／CTWANT

《三立新聞》女記者馬郁雯被本刊直擊與名嘴李正皓正熱戀，多次進出李家社區，而馬郁雯因獨家報導民眾黨主席柯文哲的「1500」案引發熱議，她在節目中公開宣稱自己經營司法線7年，遭民眾黨痛批洩密，台北地檢署因而傳喚馬郁雯出庭說明，她在庭上卻直接改口，稱其消息來源並非檢調，「1500」的線索源頭耐人尋味。

▲馬郁雯畢業於長榮大學大傳系，曾在中天任職，並於2016年進入三立電視台。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，馬郁雯畢業於長榮大學大傳系，曾在中天任職，並於2016年進入三立電視台，起初負責新北警政，後則調整線路到政治線，主跑立法院、市議會和國防新聞。

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▲馬郁雯主跑立法院、市議會和國防新聞。

馬郁雯近年炮火對準民眾黨，曾獨家報導前新竹市長高虹安與建商過從甚密，又採訪民眾黨不分區立委黃國昌，質疑「直播募款是否違反政治獻金法」，在京華城容積率弊案時，更直指柯文哲的隨身硬碟中找出帳冊，當中記載「沈慶京1500」，馬郁雯斬釘截鐵稱此數字即代表「1500」萬元。

馬郁雯當時信誓旦旦，稱自己經營檢調線7年，對消息來源有百分之兩百的信心，此言論一出引發軒然大波，也讓外界質疑「偵查不公開」是否已淪為口號。

▲馬郁雯信誓旦旦，稱自己經營檢調線7年，對消息來源有百分之兩百的信心。

相較於馬郁雯的言之鑿鑿，司法記者圈則是一頭霧水，資深記者們直言除了在電視上，不曾在院檢看到馬郁雯出現，馬郁雯更從未加入司法記者聯誼會，連門禁卡也沒有取得，不過面對北檢因啟動的洩密調查，馬郁雯則當庭改口。

馬郁雯9月16日出庭接受北檢訊問時在庭上推翻自己先前所述，稱消息來源並非檢調，而是公務體系之外的人所提供。

▲馬郁雯9月16日出庭接受北檢訊問時在庭上推翻自己先前所述，稱消息來源並非檢調。

據了解，馬郁雯長相艷麗、身材姣好，加上談吐得宜，又對新聞十分有野心，更曾與數位平面記者過從甚密，即使分手後仍維持良好互動，如今又與政治名嘴李正皓熱戀，其消息來源也越發耐人尋味。

針對新戀情曝光，馬郁雯和李正皓皆表示，此為私人領域不便做出回應。

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