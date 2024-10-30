資深藝人批「韓粉直播主」最壞的人　3大惡行曝光

▲熊海靈（圖）是資深藝人，也是死忠韓粉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我進演藝圈40多年，沒看過比高鈞鈞更壞的人！」資深藝人熊海靈回想認識高的過程，氣得大罵，指高打著韓粉（立法院長韓國瑜的支持者）名號搞直播，賺斗內（donate，贊助）、販賣商品，撈了不少錢，還為了搶流量跟粉絲，長期霸凌其他韓粉直播主，非常惡劣！

熊海靈告訴本刊，韓國瑜選總統期間，她常主持造勢活動，讓半退休的她再度被關注，後來韓沒選上總統，高雄市長又遭罷免，但她不離不棄，仍堅持力挺韓。

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▲直播主高鈞鈞（左）是立法院長韓國瑜（右）的鐵粉。熊海靈參與1場雲林的活動時，與同為韓粉的高鈞鈞同台，高主動向她要Line，2人開始聯繫，變成朋友。

高鈞鈞後來邀熊海靈參加多場直播主聚會，還請熊聯合直播，並派1名男網友負責接送熊，讓熊非常開心。某次，高請熊模仿另1名直播主安安，此人的特色是會忽然大聲說話，甚至出口罵人，有「女館長」之稱，熊聽從高的指示直播，結果事後遭安安開直播飆罵，讓熊覺得被高陷害。

▲資深藝人熊海靈（右3）等多位韓粉直播主，出面控訴高鈞鈞的惡行。

還有1次，陸軍官校專修班在竹北成立校友大會，熊海靈受邀出席，並與韓國瑜一起坐在主桌，高鈞鈞則被安排與其他直播主同坐，席間韓多次點名熊上台唱歌，高疑似吃醋，也想坐到主桌，卻遭主辦單位拒絕，憤而提前離席。

▲資深藝人熊海靈曾主持過多場韓國瑜的造勢晚會。

熊海靈說，高鈞鈞經營直播，也曾遭其他人拍片修理，因此傳簡訊請她協助開記者會，她以自己沒立場為由婉拒，2人有了嫌隙，但表面上仍維持朋友關係，並未真正撕破臉。



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