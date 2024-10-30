韓國瑜粉絲大亂鬥！　資深藝人開撕網紅控霸凌

▲資深藝人熊海靈（右3）等多位韓粉直播主，出面控訴高鈞鈞的惡行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

死忠支持立法院長韓國瑜的韓粉直播主，最近爆發大亂鬥！資深藝人熊海靈等8名韓粉直播主集體向本刊投訴，指另1名直播主高鈞鈞為了搶流量、賣東西撈錢，長期霸凌其他韓粉直播主，除了口出惡言、動輒提告。

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▲直播主高鈞鈞（左）是立法院長韓國瑜（右）的鐵粉。

熊海靈告訴本刊，有次高請她模仿另1名直播主安安，此人的特色是會忽然大聲說話，甚至出口罵人，有「女館長」之稱，熊聽從高的指示直播，結果事後遭安安開直播飆罵，讓熊覺得被高陷害。

▲熊海靈（圖）是資深藝人，也是死忠韓粉。

高後來又以莫須有的罪名控告熊誹謗、妨害名譽，甚至求償20萬元。法院開庭期間，高裝成弱女子，自稱被熊霸凌2年，並暗中號召20名網友旁聽給熊壓力，熊則當庭表示高濫訴，浪費寶貴的司法資源。

▲高鈞鈞開直播到其他韓粉住處踢館，氣焰囂張。

另1名受害者雲林縣斗六市民代表陳品宏說，韓國瑜落選後，曾辦網聚活動安慰韓粉，但活動光環都給了高鈞鈞，她卻有大頭症，甚至為了贏過另1名女直播主，刻意拉攏熊海靈，希望增加知名度。

陳品宏表示：「我原本希望韓粉不分彼此、不要網內互打，但高卻認為我們都是靠她，還要大家選邊站，造成韓粉間極大的困擾。

▲高鈞鈞在直播中公布未成年人的個資，引發爭議。

另1名單親媽媽的未成年子女照片、電話、地址、就讀學校等個資，也被高公布在網路上，嚴重侵害隱私，甚至害人差點輕生。這些直播主呼籲韓國瑜出面管管高鈞鈞，不要放任她胡作非為。

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