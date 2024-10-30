韓粉直播主「黑手段搶流量」　資深藝人揪人一起投訴

▲高鈞鈞被控為了圈粉、搶流量，霸凌其他韓粉直播主。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

死忠支持立法院長韓國瑜的韓粉直播主，最近爆發大亂鬥！資深藝人熊海靈等8名韓粉直播主集體向本刊投訴，指另1名直播主高鈞鈞為了搶流量、賣東西撈錢，長期霸凌其他韓粉直播主，除了口出惡言、動輒提告。

「後來我們關係決裂，是因為我的直播人數超過了高鈞鈞。」熊海靈說，某天她在家開直播，因為沒有架直播棒的經驗，連手機怎麼固定都不會，慌亂中她用膠帶把手機黏好開始直播，標題是「熊海靈的家」，笨拙的畫面意外吸引10萬人觀看，對她這個直播菜鳥來說，絕對是莫大的鼓舞。

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沒想到，隔天高鈞鈞開了一個直播，標題為「我以後再也不要幫別的直播主推播了」，熊海靈探詢得知，這句話是衝著她來的，充滿敵意。更扯的是，高後來又以莫須有的罪名控告熊誹謗、妨害名譽，甚至求償20萬元。

法院開庭期間，高裝成弱女子，自稱被熊霸凌2年，並暗中號召20名網友旁聽給熊壓力，熊則當庭表示高濫訴，浪費寶貴的司法資源。

法官審理後判熊海靈勝訴，但高鈞鈞完全沒檢討，強調任何人只要在網路提到她的名字或影射她，全部都告，還罵其他直播主是「直播鼠」，態度囂張。

▲高鈞鈞開直播到其他韓粉住處踢館，氣焰囂張。

熊海靈指出，高鈞鈞打著韓粉名號直播賺斗內，甚至在直播時說：「得鈞鈞網友者得天下！」語氣十分囂張，還指其他韓粉直播主都是蹭她流量，立場只要與她相左都會被罵。

諷刺的是，罵完後進廣告，賣的卻是「No霸凌」產品，打著韓粉名號坑殺韓粉，目的是為了搶流量、粉絲，再賣東西撈錢。

另1名受害者是雲林縣斗六市民代表陳品宏，他也因挺韓國瑜跟高鈞鈞認識，當時高知名度不高，陳有機會就邀她上舞台爭取曝光，希望理念相同的人能一起挺韓。

2020年韓沒選上總統，韓粉心情都不好，陳為了凝聚向心力，協助大家走出低潮，開始策劃直播主與韓粉的網聚活動。

陳品宏說，那些網聚活動的光環都給了高鈞鈞，她卻有大頭症，甚至為了贏過另1名女直播主，刻意拉攏熊海靈，希望增加知名度。

陳表示：「我原本希望韓粉不分彼此、不要網內互打，但高卻認為我們都是靠她，還要大家選邊站，造成韓粉間極大的困擾。」

陳品宏指出，高鈞鈞擅長包裝、很會演戲，並善用眼淚攻勢，甚至把黑的講成白的，韓國瑜的好友周錫瑋、王淺秋、鄭正鈐、詹江村等人，都被高透過直播霸凌，理由是「這些人在背後弄她」，最後就連陳也變成高攻擊的對象。

「為了中傷我，高鈞鈞發動一連串的假新聞攻擊！」陳品宏不滿地說，高先指控他利用韓國瑜名義募款斂財，之後又誣賴他3年前直播賣壞掉的芒果，對客戶置之不理，還假扮受害者不露臉受訪。雖然司法還他清白，但名譽已無法恢復，陳自認是最後1個離開高的直播主，卻也被高傷得最重。



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