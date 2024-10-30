快訊／康芮颱風來襲！阿里山森林遊樂區休園　林鐵停駛3天

▲阿里山國家森林遊樂區，因應康芮颱風將至，將於30日下午5時起進行預警性休園。（示意圖／ 林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部中央氣象署於29日發布康芮颱風海上警報，林業及自然保育署嘉義分署考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，30日下午5時起預警性休園，眠月線、臺灣一葉蘭自然保留區及所轄步道亦暫停開放；阿里山林鐵為維護行車安全，10月31日至11月2日全線列車停駛，後續將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

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▲ 阿里山林鐵因颱風來襲陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山森林遊樂區位於中央氣象署發布之陸上颱風警報警戒區域範圍，將於今天下午五時起休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整再行發布，最新開放情形民眾可至查詢。

另如嘉義縣政府發布停止上班及上課或場域位於陸上颱風警報警戒範圍，嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心亦立即休園，確認遊樂區、步道安全無虞時公布開放時間。

阿里山林鐵10月31日起預警性停駛後續將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票，檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園。