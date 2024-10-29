第7屆上緯諒茶獎書法比賽　社會組侯清欽奪魁獲2萬獎金

▲113年「上緯諒茶獎」書法比賽圓滿落幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

113年第七屆「上緯諒茶獎」書法比賽決賽日前舉行，92名選手作品經過書法名家專業評審後，各組錄取前3名及優選：其中社會組由侯清欽獲得第一，也抱走最高獎金2萬元。

上緯諒茶文化基金會表示，本屆賽事分社會、高中、國中、國小高年、國小中年5組進行，今年共有384人參賽；經一個月時間初審，近百名各組選手26日於在南投市南投國小禮堂現場揮毫，神情專注地展紙染墨運筆，以自己最擅長的書體，寫下大會提供的詞句，作品並由文化局長林榮森、前南投縣長林源朗、陳欽忠、施永華、程代勒等五位書法名家現場評審，所有優勝作品都經過三輪以上評選才評定。

南投縣長許淑華、上緯基金會董事長蔡孝毅逐一為得獎者頒發獎狀及獎金，蔡孝毅表示，今年特別將比賽延至氣候涼爽的秋冬季節，雖因避開暑假、學生組參賽件數雖然略減，但社會組卻大幅增加，呈現的作品也有令人驚艷之處，非常令人可喜，上緯公司和基金會將持續推動書法風氣。

許淑華指出，上緯集團是南投縣傑出企業，該集團以環保出發點，產品品質深受各國肯定；而蔡孝毅事業有成，秉持取之社會、用之社會精神，成立財團法人上緯諒茶文化基金會，投入教育、文化等推廣工作，多年來持續辦理「上緯諒茶獎」書法比賽，對該縣文教推展貢獻良多，堪為企業表率。



各組前3名名單如下：

社會組─1.侯清欽、2.李雲翔、顏國順 3.胡禕倩、劉淑秋、張家榮。

高中組─1.吳宇倢、2.蔡依宸、3.吳忠翰。

國中組─1.龔于瑩、2.蔡宗諺、魏以晴3.簡慈芬、曹宸瑋、陳奐言。

國小高年級組─1.陳羿涵、2.高偉熙、王呈洋、3.林彥睿、劉亦宸、高承鈺。

國小中年級組─1.魏以安、2.蔡婷而、鐘允、3.王侑鈞、楊凱茵、黃予亮。