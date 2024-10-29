兒子「拒養失智父」怒提告　法院判他免除義務原因曝光

▲父親失智要長照「被兒子拒養」，法院審理後判處兒子免除扶養義務。（圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣一名男子小華（化名）指控，他出生後不久就遭父母遺棄，是祖母及二伯將2人撫養長大，然而他近日收到通知，父親小明（化名）因罹患失智症無法維持生活，被安置在長照中心，費用須由他負擔，他因此提告請求免除扶養義務。法官認為，小明確實未盡父親責任，判准小華免除扶養義務。

根據判決書指出，小華表示，他的爸爸小明由於罹患失智症無法維持生活，2023年11月16日起被安置在某長照中心，花蓮縣社會處通知他必須負責小明的照護費用，但他認為父親從未盡照顧、扶養義務，從他剛出生不久就將他遺棄，就算偶爾回家也從不關心他，因此請求法院免除他的扶養義務。

對此，小華的祖母也證實，小華自幼就是由她跟二伯照顧，孩滿月時被她從台北帶回花蓮，兒子（小明）當時沒有工作還整天到處跑，從來不曾拿錢回家，也幾乎沒有回家探視孩子，孩子成年前的生活費與照顧事宜，全部都是她跟小華的二伯出錢出力。

小華同父異母的姊姊也說，她原本住在台北舅舅家，印象中有遇到肚子很餓的情況，從未看過爸爸有照顧或提供費用，弟弟滿周歲後，祖母跟二伯帶他們回花蓮，日常生活及三餐都是阿嬤照顧，家用與學費則由二伯負擔，爸爸1年雖然會回家1、2次，卻幾乎不會照顧他們，只會簡單問幾句2人的近況。

花蓮地院審理認為，小明確實罹患失智症，且名下無財產也無領取任何政府補助，堪認是不能維持生活之人，有受扶養之必要，然而小明對孩子從未扶養，在孩子成長過程中亦未真心付出時間關心、陪伴，未盡作為父親的責任與義務且情節重大，判處小華免除對小明的扶養義務。