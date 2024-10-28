打擊金融詐騙！　凱基銀行助新住民保護權益「安心富」

▲打擊金融詐騙，凱基銀行於印尼文化交流協會舉辦講座。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

新住民朋友因語言、文化、資訊等差異，容易成為詐騙集團鎖定目標。凱基銀行為保護新住民權益，率業界之先，攜手於桃園深耕新住民共創和創新創業的「由米整合行銷」，結合在地新住民團體，陸續舉辦3場「姊妹安心富」金融防詐講座，採以深入淺出及實例說明方式，協助新住民朋友提升金融防詐意識，守護自身權益。

▲凱基銀行為保護新住民權益，率業界之先，深入新住民協會舉辦金融防詐講座。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新住民協會總幹事郭明宗27日表示，凱基銀行「姊妹安心富」金融防詐講座，從課程規劃、內容到教材設計，皆秉持「共創、共好」精神，幫助新住民朋友；而這也是該協會成立以來，首次進行的金融講座，吸引許多新住民朋友參加，其中有兩名參加講座的新住民朋友，也第一次打開心門，講述己身如何遭詐團鎖定的受騙經過，期新住民朋友遇到詐團該如何提高警覺。

▲打擊金融詐騙，凱基銀行於桃園市新住民協會舉辦講座。（圖／記者楊淑媛攝）

參與講座的新住民朋友紛紛表示「是第一次接觸這樣的課程」、「學到很重要的防詐觀念與理財知識」、「收穫滿滿」。另外，對於凱基銀行「姊妹安心富」的講座，以生活中遇到的真實案例與需求，將這些寶貴的經驗融入課程，例如近期常見的地下錢莊詐騙、投資詐騙、網路交友詐騙等，也幫助新住民朋友建立正確的防詐知識。

▲凱基銀行深入新住民的協會舉辦金融防詐講座。（圖／記者楊淑媛攝）

凱基銀行強調，比起直接提供金融產品，更重要的是先提供必要的金融知識和技能，幫助弱勢族群建立正確的防詐、理財觀念，才能真正解決其金融困境，同時建立「普惠金融生態圈」。

▲打擊金融詐騙，凱基銀行於桃園市新移民女性關懷協會舉辦講座。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，凱基銀行首度進入新住民各協會，了解他們在金融服務的需求和遭遇到的困境後，將積極協助新住民朋友獲得正規且平等的金融服務，以具體行動實踐普惠金融的理念，持續守護台灣多元族群獲得平等的金融權利。

▲打擊金融詐騙，凱基銀行於桃園市新移民女性關懷協會舉辦講座。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，凱基銀行更與協會內專業通譯合作，推出多國重點翻譯講義，並邀請專業講師以淺顯易懂的方式解說，確保不同國籍的新住民朋友都能輕鬆理解課程內容，提升自我保護能力。凱基銀行於10月中、下旬分別與桃園市新移民女性關懷協會、桃園市新住民協會、桃園市亞洲婚姻協會、印尼文化交流協會、台灣新住民城市交流協會等五個協會舉辦3場「姊妹安心富」金融防詐講座，回應熱絡。