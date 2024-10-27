在《周杰倫演唱會》當天驟逝　妻幫亡夫幫點1首歌：彌補他遺憾

▲天王周杰倫。（圖／杰威爾提供）

記者葉國吏／綜合報導

天王周杰倫的《嘉年華2024》世界巡回演唱會大馬站26日開唱，但一名歌迷不幸驟逝，無緣現場觀看演唱會，其妻子發文要求周杰倫歌迷可以幫忙點唱《我是如此相信》，以彌補逝者的遺憾。

根據中國報報導，臉書網友Jeremy Tan轉發逝者妻子的帖文，裡頭提到逝者本來很期待26日的演唱會，但他不幸在26日早上離世，最大的遺憾就是不能去到演唱會。

「我想傑迷們如果有幸點唱，可以點唱《我是如此相信》這首歌給我老公，我想彌補他的遺憾。」