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在《周杰倫演唱會》當天驟逝　妻幫亡夫幫點1首歌：彌補他遺憾

▲▼周杰倫12/5-12/8在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

▲天王周杰倫。（圖／杰威爾提供） 

記者葉國吏／綜合報導　

天王周杰倫的《嘉年華2024》世界巡回演唱會大馬站26日開唱，但一名歌迷不幸驟逝，無緣現場觀看演唱會，其妻子發文要求周杰倫歌迷可以幫忙點唱《我是如此相信》，以彌補逝者的遺憾。

根據中國報報導，臉書網友Jeremy Tan轉發逝者妻子的帖文，裡頭提到逝者本來很期待26日的演唱會，但他不幸在26日早上離世，最大的遺憾就是不能去到演唱會。

「我想傑迷們如果有幸點唱，可以點唱《我是如此相信》這首歌給我老公，我想彌補他的遺憾。」

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