週末很夏天！5地區有雨　雙颱侵台機率曝

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天（26日）台灣附近水氣仍多、大氣環境不穩定，5地區有短暫陣雨。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」透露，週末天氣很夏天，另外雙颱中的康芮，可能會讓台灣迎風面在下週一開始雨量增多。

中央氣象署資料指出，今天（26日）臺灣附近水氣仍多，大氣環境也不穩定，基隆北海岸、東半部、南部地區及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨，中部以北地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，午後熱力加成之下，南部地區及中部以北山區可能有局部大雨發生。

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馬祖整天氣溫22-27度，臺灣各地及澎湖、金門低溫24-26度，白天高溫在花東地區及澎湖28、29度，其他地方30-33度，感受較為溫暖。

▲週末天氣如夏天。（圖／翻攝臉書）

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文週末天氣很夏天、白天悶熱，午後有熱對流降雨機會，指出週六大致為偏東風環境，並且會維持到週日上半天，要等到週日下午之後風向才會逐漸轉為偏北風，整體空氣較為暖溼，因此天氣型態可能會有點像夏天。

至於潭美颱風預估會繼續往海南島、越南近海移動，周末期間逐漸遠離台灣，未來即使有可能向東迴轉，強度也會顯著減弱，對台灣的天氣不會再有明顯影響。康芮颱風則是距離尚遠，還不會對台灣的天氣有所影響，後續康芮颱風預估有很高的機會在台灣東南方遠海就逐漸北轉，接近台灣的機會低，但是下週前半(28-30日)在台灣東方海域北上的過程中，有可能讓台灣附近持續吹偏北到東北風，迎風面地區降雨機會提高，同時也讓東北季風帶動冷空氣南下的程度較為加大，因此下週溫度又會有比較明顯的轉涼。