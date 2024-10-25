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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

代理副院長遭質疑違規領獎勵金　潘炤穎「不領了」：捐作公益

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲國民黨高雄市議員陳麗娜今日質詢，針對潘炤穎兼任民生醫院副院長相關業務提出質疑。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳麗娜指控，衛生局指派副局長潘炤穎接任高雄市立民生醫院醫療副院長，除醫院仍頻頻出包外，也質疑他資格不符，還違規領取獎勵金。對此，潘炤穎今（25）日發聲明，他決定不領依法每月3-7萬多不等的獎勵金，也會將代理副院長任期支領獎勵金全數捐給「民生醫院仁愛基金」，並持續整頓革新任務。

高雄市立民生醫院今年4月爆出名醫開錯刀，導致院長、副院長接連下台。但針對潘炤穎兼任副院長，陳麗娜質疑，民生醫院貴為地區教學醫院，正、副院長擁有博士學位以及部定助理教授以上之教職，已經是行之多年的傳統與默契，前幾任醫療副院長都具有部定助理教授資格。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜質疑潘炤穎不具擔任副院長資格領雙薪。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

陳麗娜表示，潘炤穎還沒拿到博士學位卻擁有醫事人員師一級資格，這在師一級遴選上相當少見，兼任民生醫院副院長是否恰當，自有疑義。更何況，目前的院長林盟喬已經不是臨床醫師了，行政副院長黃明仁是醫管出身，再加上潘炤穎，難免有官大學問大、外行領導內行之嫌。

另外，依據「高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金分配原則」規定，市立醫院獎勵金分為醫師人員和其他工作人員兩部分，潘炤穎並非醫師，所以他符合的是「其他工作人員」的醫事師一級人員，這部分的績效點數只有20點。 但事實上，潘炤穎領的卻是醫師人員點數高達120點的副院長獎勵金，這當然不符規定。

而潘自己在議會公開講月初領副局長薪資、月中領醫院副院長獎勵金，只因獎勵金不是薪水，衛生局就在新聞稿裡說潘副局長「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，簡直是魚目混珠，標準的官僚想糊弄人民的心態。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜認為潘炤穎應月領有50萬，比在座局長都還多。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

陳麗娜也整理潘炤穎接任後的一連串出包事件，包括輸錯血、看錯病人、延誤轉診、借牌事件，甚至衛生所白骨案、貪污等一連串，真相不是潘炤穎自己說了算，應該交由政風單位詳細調查，直言民生醫院政風處更要公布相關資料。

對此，潘炤穎今日發出聲明稿重申，他合法合規代理民生醫院副院長，並依既定規範支領「獎勵金」，4月18日奉局長指派代理副院長進行市立醫院整頓改革，迄今依法每月獎勵金支領數額3-7萬多不等。

但他個人決定「不領」，並將代理副院長任期支領獎勵金全數捐給「民生醫院仁愛基金」，指定用途為「飛象/飛躍家園」弱勢福利專用。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜盲猜潘炤穎月薪領多少，潘炤穎皺眉頭。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

衛生局基於市民的健康福祉優先，市立醫院整頓革新任務必須持續，潘炤穎強調，他也將一本初衷貫徹政策使命，堅持推動改革腳步前行。

據醫界人士指出，若潘專任民生醫院副院長，相較於目前專任副局長職務，估計月薪資約增加10萬。不過，潘炤穎決定將這筆獎勵金全數捐出給飛象之家，協助弱勢，拋磚引玉，也呼籲陳麗娜議員一起共同參與。

衛生局昨天發聲明表示，潘炤穎副局長本職為醫事檢驗師，經中央銓敘部「師一級醫事人員」資格銓審無誤。陳議員所指「醫檢師是醫技人員與一般所認定師級不一樣」，是完全錯誤資訊。

另查，潘副局長的薪資均依公務人員待遇、加給及高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發給，以「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，並依法財產申報在案。

衛生局強調，潘炤穎副局長曾歷任民生醫院管理中心主任、疾管處處長、簡任技正、代理醫政科科長及副局長等職務，依據《各機關職務代理應行注意事項》第3點規定，具備代理民生醫院副院長所需的職等資格。

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