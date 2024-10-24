　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

▲▼金門縣府團隊訪廈漳泉，攜手推動陸客來金旅遊熱潮 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府團隊訪廈漳泉，攜手推動陸客來金旅遊熱潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

在恢復陸客來金旅遊的利多政策加持之下，金門縣縣長陳福海超前部署、打鐵趁熱，由觀光處長許績鑫偕同港務處長許嘉興、車船處長李文堆與相關交通、旅遊單位人員，於21日至23日連訪廈門、漳州、泉州三地的台灣事務辦公室、文化和旅遊局及港口管理部門，盼能加速推動陸客來金門旅遊進程，讓小三通旅遊榮景，風華再現。

▲▼金門縣府團隊訪廈漳泉，攜手推動陸客來金旅遊熱潮 。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸福建省公安廳出入境管理局9月27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊的利多消息，可望重啟小三通旅遊新篇章，截至10月23日，共計累積2300餘人來金門旅遊，其中自由行更高達8成5以上，而且逐步加溫中。

觀光處長許績鑫表示，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業，具有指標性意義，縣長陳福海格外重視恢復陸客來金門旅遊的推動工作，也多次要觀光處應加強各項整備工作，強化與陸方各部門的溝通聯繫。因此，這次縣府特別組織交通與觀光部門人員，前往廈門、漳州與泉州三個城市，針對促進陸客來金旅遊、行銷金門觀光資源、提升金門旅遊品質，以及推動小三通正常化發展等議題，進行交流與發想。

▲▼金門縣府團隊訪廈漳泉，攜手推動陸客來金旅遊熱潮 。（圖／記者林名揚翻攝）

許績鑫進一步說明，廈漳泉是金門的好鄰居、好夥伴，金門與三地市之各項民間交流，十分綿密，小三通是串聯相互之間的交通動脈，運載著兩岸人員流動，隨著兩岸觀光政策逐步放寬，如何活絡小三通旅遊市場，成為當前雙方旅遊部門急需努力的重要課題。

據了解，此次縣府公訪團在短短3天內，進行4場交流座談，總共與數十個相關單位溝通，就如何鼓勵大陸組團社來金門舉辦活動，透過「活動+旅遊」模式，整合各地的宣傳管道，幫金門觀光品牌打廣告，增加陸客來金旅遊意願，在共商提升小三通旅遊量能的同時，雙方針對旅遊品質的提升也有所著墨，共同打造閩南旅遊線路，讓小三通旅遊產品更為豐富多元；此外，針對「小三通」泉金航班調整，進行初步意見交換，以提升旅客往來兩岸與行程安排的便利性。

▲▼金門縣府團隊訪廈漳泉，攜手推動陸客來金旅遊熱潮 。（圖／記者林名揚翻攝）

透過面對面的溝通，縣府將持續與廈漳泉三地台辦及文旅單位保持緊密聯繫，以此為開端，為閩南城市旅遊交流注入一股動力，並規劃更多針對陸客的旅遊推廣活動，打造更多具吸引力的旅遊品牌，展現金門多元觀光魅力，打造金門成為大陸福建地區居民到訪旅遊的熱門目的地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻搶到50張票　存廢關鍵曝光
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪大雨轟炸「台鐵平溪線預警停駛」　午夜前難通車

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

快訊／雨區又變大「8縣市豪大雨特報」　警戒到明天

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

快訊／豪大雨轟炸「台鐵平溪線預警停駛」　午夜前難通車

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

快訊／雨區又變大「8縣市豪大雨特報」　警戒到明天

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

罵員工笑話翻譯不好沒人笑　日主管被控霸凌求償248萬

快訊／豪大雨轟炸「台鐵平溪線預警停駛」　午夜前難通車

《咒術迴戰》祈本里香要來台灣了！　專場首度與粉絲見面

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

「大傑」點獵人套餐被店員打槍　遇史上最強敵！7萬人朝聖笑翻

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

超多妹求周董票「無套可吃藥3S」！網傻了

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

更多熱門

相關新聞

陸組180人團「類踩線」金門！縣府盼開放陸客觀光

陸組180人團「類踩線」金門！縣府盼開放陸客觀光

今年抵達金門人數最多的大陸專業交流團19日以金廈泳渡名義入境，約180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到訪金門。為爭取陸客開放先機，金門縣府、體育會也安排團員走訪地區點、特展站，團員中的10餘位官員更由縣府等單位派員陪同參訪包括金酒、戰地坑道、僑鄉聚落等「類踩線」行程，希望以此善意加速推進陸客來金觀光旅遊的進度。

金門旅遊慘淡！業者怨縣府：燒錢沒創意

金門旅遊慘淡！業者怨縣府：燒錢沒創意

瞄準國際遊客！金門觀光圈今成立

瞄準國際遊客！金門觀光圈今成立

關鍵字：

陸客來金小三通旅遊廈漳泉金門觀光旅遊推廣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面