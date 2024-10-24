陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

▲金門縣府團隊訪廈漳泉，攜手推動陸客來金旅遊熱潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

在恢復陸客來金旅遊的利多政策加持之下，金門縣縣長陳福海超前部署、打鐵趁熱，由觀光處長許績鑫偕同港務處長許嘉興、車船處長李文堆與相關交通、旅遊單位人員，於21日至23日連訪廈門、漳州、泉州三地的台灣事務辦公室、文化和旅遊局及港口管理部門，盼能加速推動陸客來金門旅遊進程，讓小三通旅遊榮景，風華再現。

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大陸福建省公安廳出入境管理局9月27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊的利多消息，可望重啟小三通旅遊新篇章，截至10月23日，共計累積2300餘人來金門旅遊，其中自由行更高達8成5以上，而且逐步加溫中。

觀光處長許績鑫表示，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業，具有指標性意義，縣長陳福海格外重視恢復陸客來金門旅遊的推動工作，也多次要觀光處應加強各項整備工作，強化與陸方各部門的溝通聯繫。因此，這次縣府特別組織交通與觀光部門人員，前往廈門、漳州與泉州三個城市，針對促進陸客來金旅遊、行銷金門觀光資源、提升金門旅遊品質，以及推動小三通正常化發展等議題，進行交流與發想。

許績鑫進一步說明，廈漳泉是金門的好鄰居、好夥伴，金門與三地市之各項民間交流，十分綿密，小三通是串聯相互之間的交通動脈，運載著兩岸人員流動，隨著兩岸觀光政策逐步放寬，如何活絡小三通旅遊市場，成為當前雙方旅遊部門急需努力的重要課題。

據了解，此次縣府公訪團在短短3天內，進行4場交流座談，總共與數十個相關單位溝通，就如何鼓勵大陸組團社來金門舉辦活動，透過「活動+旅遊」模式，整合各地的宣傳管道，幫金門觀光品牌打廣告，增加陸客來金旅遊意願，在共商提升小三通旅遊量能的同時，雙方針對旅遊品質的提升也有所著墨，共同打造閩南旅遊線路，讓小三通旅遊產品更為豐富多元；此外，針對「小三通」泉金航班調整，進行初步意見交換，以提升旅客往來兩岸與行程安排的便利性。

透過面對面的溝通，縣府將持續與廈漳泉三地台辦及文旅單位保持緊密聯繫，以此為開端，為閩南城市旅遊交流注入一股動力，並規劃更多針對陸客的旅遊推廣活動，打造更多具吸引力的旅遊品牌，展現金門多元觀光魅力，打造金門成為大陸福建地區居民到訪旅遊的熱門目的地。