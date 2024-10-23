今「霜降」降溫雨增　氣象署曬圖笑翻網友：想吃壽喜燒

▲今天至周五嚴防劇烈天氣，東防豪雨、西防強風。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是24節氣的霜降，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，受到東北季風影響，天氣轉涼，今天至周五嚴防劇烈天氣，東防豪雨、西防強風。氣象署也PO出滿盤肉片與楓葉結冰成霜的對照圖，網友讚小編很幽默，甚至有人留言說今天吃壽喜燒。

氣象署指出，潭美颱風今、明天朝西北西移動，將穿越菲律賓呂宋島北部，周五進入南海後，逐漸往西遠離。因此相對離台灣最接近的時段，就是今晚至周五上午前。

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氣象署表示，雖然距離較遠，但對台灣陸地仍有顯著的風雨影響，預計在這段時間前後，將為東半部、北北基、恆春半島帶來豪大雨，西半部地區、各離島、恆春半島將有顯著強陣風，注意防範。

▲ 今天是24節氣的霜降，受到東北季風影響，天氣明顯轉涼。（圖／氣象署提供）

影響時程，氣象署指出，今天東北季風影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，東北部山區可能豪雨，基隆北海岸、大台北山區注意大雨。今晚起澎湖及恆春半島有局部12級強陣風，建議固定易墜落物體。

氣象署說，明天、周五颱風外圍環流加上東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島陣雨，有局部大雨或豪雨機率。基隆北海岸、大台北山區、宜花山區可能有豪雨等級以上降雨。

氣象署提醒，這幾天安排行程務必注意天氣預報，安全至上。盡量避免前往高危險區域，如海邊、山區、溪河。強風豪雨皆易影響交通，行車用路務必注意安全，大量降雨區域易有土石崩落、低窪處淹水風險。