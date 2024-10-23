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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳昭姿嗆她為個人推女同借精生子　黃捷：代孕要溝通不是言論歧視

▲立委黃捷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

爭取開放代理孕母政策的民眾黨立委陳昭姿，22日院會總質詢時，指責行政院性平會屢次阻擋代孕合法化，更直言性平會長期聘任態度偏激、心理變態的委員，遭到民進黨立委黃捷批評是「言論歧視」。陳昭姿以10點回擊，並稱「妳推女同借精生子也是實現個人利益嗎？」對此，黃捷回應，她的本意是要溝通，這才是在這議題上面應有的態度。

陳昭姿22日質詢談到「代孕議題」表示，反對者30多年來論述都一樣，都稱代孕是剝奪女性物化子宮，一直用還沒發生的事情、甚至是臆測的恐慌，來扼殺真實存在的不孕夫妻一線希望，她希望政府能用科學、法律，擺脫「那群有被害妄想症的女人」，尤其是自認「女權主義者」。她更批評，如果最後完整的「人工生殖法案」走不出行政院大門，又被性平會阻擋，她必須很遺憾地說，行政院就是讓台灣被性平會統治，希望性平會好好做事，不要找一些「心理變態」的在裡面亂搞。

對此，黃捷發文批評她的言論涉及歧視，但陳昭姿反擊，過去長期擔任行政院性平會委員的顧燕翎（馬英九台北市社會局長）曾說「不孕不是病，為什麼會痛苦？」，另一位委員黃淑英（民進黨新潮流大姐）說「代孕是覬覦別人的子宮」，她怒嗆，能說出這種對不孕症患者缺乏同理心、尖酸刻薄話語的人，「如果不是心理變態、被害妄想症，那怎樣才算是？」

陳昭姿指出，她的人工生殖法版本包含單身女性、同志以及代孕，她反對任何一個族群被脫鉤處理，然而以黃淑英為首的團體及民進黨部分立委，不斷要求將代孕脫鉤，口口聲聲說要細緻、耐心、理性地討論，卻又說要脫鉤處理。這不是自相矛盾嗎？如果把代孕拿掉，根本連討論機會都沒有。

陳昭姿怒轟黃捷，請不要用「反動的修辭」來包裝成進步價值，「我倡議代孕解禁已超過30年，時至今日我的卵子早已無法受孕，即便代孕法案通過，我也用不到，妳卻指我是透過權力實現個人利益。按照妳的邏輯，妳力推單身女、女同適用人工生殖法借精生子，也是透過權力實現個人利益嗎？」

黃捷23日表示，她從沒提到陳昭姿推代孕是為了自己要使用，請陳昭姿不需對號入座，更不用反應過度，她的本意是想溝通，「不是意見不同的人，就是心理變態，更不是被害妄想症的女權主義者」，大家的擔憂都在世界各地如實上演，所以也希望大家好好坐下來共商解方，在代孕這題上面，女性彼此絕對不是敵人，都是合作的隊友，用這種人身攻擊的方式，來歧視不同的族群，包括同志、單身女性，沒有任何幫助。

黃捷強調，應該理解彼此、幫彼此想想辦法，這才是在這議題上面應有的態度，這也是一個負責任的國會議員應盡的責任。她希望陳昭姿有感受到她的善意跟懇託，在代孕的議題，都應該要更負責任，而且更謹慎地來評估。

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