颱風淹水害「類鼻疽18死」創新高！　醫籲做1事防爆發

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者葉國吏／綜合報導

疾管署22日公布，山陀兒颱風後，高雄市新增2例本土類鼻疽病例，其中一位80多歲的男性住院不到一週死亡，也是今年颱風後類鼻疽的首例死亡個案。本土類鼻疽今年累計98例、18例死亡，為2001年來最高。胸腔科醫師蘇一峰表示，這是淹水造成的疾病。

死亡個案為80多歲男性因有多重慢性病史，常因呼吸困難、肺炎頻繁住院，10月7日再次出現發燒、呼吸喘，就醫住院並採檢，10月13日因肺炎及自身慢性疾病不幸死亡。另一例70多歲男性有慢性病及污水淤泥接觸史，目前仍住院治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰醫師在臉書發文表示，「這是淹水造成的疾病，接觸或吸入汙水和淤泥特別危險」。鼻疽伯克氏菌是一種存在於土壤和死水中的環境腐生菌，可以經由割傷傷口直接進入人體或被吸入，高風險對象是糖尿病、肝病與腎病與其他慢性病患者，容易感染成肺炎，細菌在肺部容易化膿把吃破開洞，死亡率一兩成，如果瀰漫性感染死亡率八成，呼籲平常淤泥真的要好好清除，才不會遇到淹水就疾病大爆發。

疾管署防疫醫師林詠青表示，類鼻疽的感染途徑主要為接觸污水和土壤中的細菌、或颱風後吸入性感染，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人重症機率較高。