國民黨副主委私訊性騷！正妹巧遇崩潰全身抖　立委表弟切割

▲立委廖偉翔（左）是葉欲立的表弟，葉曾積極幫他助選。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不過，A小姐事後回想，卻感覺不對勁，認為葉欲立的說法避重就輕，根本不合邏輯，因為她跟葉半年沒有聯絡，為何葉的同學可以找到她的聯絡方式，還能在短時間開啟「即焚模式」私訊她，A小姐無法接受葉利用她的信任脫罪，心理一度悶出病，去年底，她與葉在台北巧遇，差點當街崩潰。

「我看到他的時候，嚇到全身發抖，經過同事安撫，情緒才穩定下來。」A小姐說，當時她在公司附近看到葉欲立現身一場活動，勾起不堪的回憶，為了化解心中的鬱悶，她傳訊告訴葉，說自己在附近上班，還刻意用輕鬆的口吻要葉帶飲料跟她當面道歉。葉答應登門道歉，但赴約時卻拿著2杯活動會場提供的香檳，而且十分敷衍，根本沒有認真道歉的誠意，讓A小姐徹底失望。

▲葉欲立傳訊性騷A小姐後，他的哥哥特別替弟弟道歉。

今年4月，A小姐從朋友口中得知，葉欲立想選台中市議員，還在臉書PO出宣導「113專線」的影片，呼籲大眾保護周圍身心受傷害的人，受害者也要為自己挺身而出，由於113是家暴、性侵、性騷的檢舉專線，讓A小姐覺得非常諷刺。

▲葉欲立在臉書PO出宣導「113專線」的影片，讓A小姐覺得非常諷刺。

她特別在影片下方留言，說看著葉欲立以陽光開朗的公益人設參選，讓她想起不堪的回憶，認為自己應照葉的說法「為自己勇敢一次，減少一分傷害」，並在葉的臉書公開二人的對話截圖，要求葉向她正式道歉。

▲廖偉翔跟葉欲立裝不熟甩鍋，還用「葉先生」稱呼對方。

不過，葉欲立不但不理睬，還封鎖A小姐，讓她無法接受，後來她打聽到葉曾替立委廖偉翔助選，所以決定透過臉書向廖投訴。A小姐告訴廖，當初因為葉的家人緩頰，她才決定放葉一馬，但是葉卻說謊，從未誠心道歉，還想以陽光暖男的形象角逐市議員，讓她看不下去，也懷疑還有其他女性受害，所以提供對話截圖，希望廖幫她討公道。

▲台中立委廖偉翔（圖）被罷免團體鎖定，服務處還被市府認定是違建。

看完截圖之後，廖偉翔雖然對A小姐的提醒表示感謝，強調日後會注意，也說葉欲立的行為應該受到譴責，但卻甩鍋、跟葉裝不熟，並且還用「葉先生」稱呼葉，甚至回應：「競選時期來幫忙的人很多，並無法完全得知每個人的行為操守，也無法一一完全探聽…」最後表示若A小姐有意提告，服務處可提供法律諮詢，將她草草打發。

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