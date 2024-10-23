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被控職場霸凌　海科館長無奈回應：主管實在很難當

海科館長陳素芬遭控長年來對員工交辦事項，都以飆罵方式溝通。

▲海科館長陳素芬遭控長年來對員工交辦事項，都以飆罵方式溝通。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對於被指控霸凌又飆罵下屬，本刊致電詢問陳素芬回應，她表示，這當然不是霸凌，只是口氣有點嚴厲，但那是堅定而非在指責同仁，她的哲學是大家都是一個Team，關起門來就應該「敞開心胸」討論事情，否則就是鄉愿。至於有員工請假未獲准，她無奈說，博物館員工都是領納稅人的錢，雖然每個人有自己的權利，法律也有明定，但這是一項公共服務事業，當然要考慮淡旺季問題排休，「你不能只想到你自己，只要我喜歡有什麼不可以」，若她的言詞被覺得是霸凌的話，那她實在覺得主管很難當。

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陳素芬表示，在博物館工作是為了服務民眾，必須站在民眾角度思考，而不能老是以個人想法行事，加上海科館內大部分是研究員，在顧客關係或心理這方面比較薄弱，所以她花不少心力與大家溝通，是盼能做到顧客至上，不只是提供專業服務而已，「因為畢竟我是讀Business的，那個我們在讀教育的，所以我比較會用在消費者一個觀點，用我們所有民眾的心理來看這個博物館。」

她也說，或許她在提出這些建議時，讓同仁覺得很奇怪，認為以前的作法並非如此，所以有些觀念就必須要溝通，「畢竟大家讀的這個有一點，說實在都落差蠻大的」。

對於同仁請假未獲准，陳素芬表示，在博物館工作領得都是人民的納稅錢，「這應該是自己的一個，我們在講職業道德吧？」她說，每一個人當然都有自己的權利，在法律上也有明定，所以「你有你自己的事、病假，你有你自己的休假都可以、請都ok」，但她要強調，博物館工作就是要服務民眾，如果大家都請假或不考慮淡旺季，「我覺得這個應該不用我講吧，你懂我意思嗎？」

陳素芬強調，她的想法與哲學是大家都是一個Team Work，關起門來「敞開心胸」討論事情，雖然每個人有休假的權利，但要思考如何提供最好的服務給民眾，「你在盡義務的時候，可不可以稍微妥適一點，也幫別人設想，你不能只想到你自己啊！你都只想到自己，那別人呢？我這個館長又不是傻瓜，難道博物館裡面有一、兩百個人，啊你都只主張你的權利，別人怎麼辦？」

「大家就調整一下，不應該如此嗎？」陳素芬坦言，她的確有在會議上向主任提到，希望同仁妥善安排休假，「你不能夠在享受你的權力的時候，你都沒有顧慮到別人耶！『只要我有喜歡，有什麼不可以？』不是這樣，因為我是個公共服務事業耶！我怎麼可以這樣？」

她強調，自己真的沒有霸凌：「唉！我說實話啦！我完全不會去霸凌同仁啦！」如果同仁覺得她善意的提醒休假安排，「你這樣（覺得）被我霸凌，啊我也不知道要怎麼講，就是說如果這樣，你覺得這是你的權利，所以我不應該去講任何一句話，這樣子是被我霸凌？唉！就是一個公共服務事業，而且博物館不是只有你一個人，博物館有這麼多人。」「那你覺得這樣是被我霸凌，我…唉！現在的主管很難當喔！這樣好像都不能講！」

陳素芬嘆，她只是希望博物館運作順暢，「如果這樣，我這樣的言詞，你也覺得被我霸凌，那好、那都不要講，你每一個人都當鄉愿，都當好人啊！」純粹只希望同仁能多加思考、將心比心。

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