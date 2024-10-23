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海科館長爆霸凌！　失控咆哮音檔曝光

海科館是全台最受歡迎的博物館之一，兼具教育及育樂功能，卻爆出霸凌醜聞。

▲海科館是全台最受歡迎的博物館之一，兼具教育及育樂功能，卻爆出霸凌醜聞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於基隆市八斗子半島，明年開幕即將屆滿10年的國立海洋科技博物館（簡稱海科館，隸屬於教育部），竟鬧出職場霸凌事件！本刊接獲爆料，有多個錄音檔指向外部形象專業的海科館館長陳素芬，經常用高分貝音量飆罵部屬，動輒以情緒字眼交辦工作事項，員工想請特休，竟狠酸：「不是剛休過又要休，乾脆辦退休！」對員工依規定受訓，也冷回「我這裡不是培訓機構」打回票，有科員因長期處在負面環境下，出現身心疾病。教育部已在10月初接獲陳情，目前正在調查當中。

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本刊接獲爆料，海洋科技博物館館長陳素芬長期來在內部會議上，經常以高分貝咆哮的方式交辦工作事項，不少科員皆遭受過她的辱罵，但是都隱忍未發，直到近日，有科員出現嚴重的身心疾病，引起內部議論紛紛，整起事件才曝光。

「把個人情緒帶到館務，員工已經忍無可忍了！」爆料人士指出，陳素芬2019年接任海科館長以來，經常把績效列為首位，但陳對員工管理卻經常夾帶個人情緒，讓底下主管長期處於她的精神壓力下工作，有些當初在創館時喜歡海科館環境的公務體系員工，更寧願請調其他單位，「明明在這麼歡樂健康的博物館上班，職場人際從屬卻是有毒的！」

結合海洋、科技及教育等是海科館的特色之一，平日舉辦不少兒童展。

▲結合海洋、科技及教育等是海科館的特色之一，平日舉辦不少兒童展。

本刊取得多段內部會議的錄音檔，陳素芬不只一次指責痛罵科員，她在工作會議中，還以高分貝斥責申請休假的員工：「你在博物館工作，又不是在一般的機構做，你在博物館工作，它就有淡旺季，就這麼明顯，啊不然怎樣？」還搬出教育部說，部會都宣導應該在暑假、立法院開議前出國，在旺季就不該請假，「3月底才剛回來，然後你5月初又要再去，啊不然是怎樣？那你就不要回來了啊！你就乾脆就退休算了！那是不是時間更多！」最後直接裁定，「這個事情再講啦！我暫時不同意！」否決員工的休假申請。

不僅如此，陳素芬在開會時也經常無法心平氣和與同仁談話，尤其在交辦工作事項時，經常以飆罵方式溝通。最離譜的是，疑似還曾為了績效或經費問題，下令不做原本要定期保養維護的空調等設備，看不下去的基層幹部一度提醒：「現在妳不換的話，這個空調就好像人的呼吸，就卡卡的，它就卡在那邊。」結果反遭陳破口大罵：「我請你去試，是我聽你的，還是你聽我的？」但該幹部仍擔心，若不保養維護恐無法通過環保局檢測，「他（環保局）是可以罰錢的」，結果陳素芬卻直接反嗆：「環保局來說，我立即改善！可以嗎？」「沒、關、係！（罰錢）你就找我！」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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