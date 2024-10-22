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柯文哲「十大金主」曝光！　木可用一招收科技大亨200萬

柯文哲USB裡出現科技大老黃崇仁名字，檢廉正一併追查金流。

▲柯文哲USB裡出現科技大老黃崇仁名字，檢廉正一併追查金流。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文鏡週刊

隨著檢廉約談動作，柯文哲的USB隨身碟內政治獻金的金主名單也一一浮現，金額逾百萬者共10人，分別是前新北市議員李婉鈺父親林志郎及媒體大亨王令麟與會計師范有偉等3人各500萬元；博奕教父陳盈助300萬元；基隆市長謝國樑及知名女企業家與文華東方董座林命群3人各200萬元；東森電視總裁張高祥150萬元；沈慶京1,500萬元，力積電黃崇仁則是以介紹200萬元標案給木可公關承包的方式回應柯文哲的親自募款。

▲▼【柯十大金主曝光2】揭USB十大金主名單　木可用一招收科技大亨200萬獻金

▲人稱大金先生、代理日本大金空調的和泰興業前董事長蘇一仲，被記錄在柯文哲隨身碟。

檢廉破解柯USB隨身碟的登載檔案中，都是柯文哲未出現在監察院政治獻金資料上的私帳，柯營內部人士透露，這份私帳柯營內部核心都知道，但鮮少有人知道詳細數字及募款的來龍去脈，檢方約談出現在檔案中的相關人，逐步釐清柯文哲的秘密金庫，流動資金數千萬元，也更加確認京華城案的賄款確有其事。

▲▼【柯十大金主曝光2】揭USB十大金主名單　木可用一招收科技大亨200萬獻金

▲基隆市長謝國樑的媽媽捐二百萬元給民眾黨，被記在USB內，檢廉近日將以證人身分約談他到案說明。

該人士指出，柯文哲的私帳上除了已曝光的「2022/11/1小沈1500沈慶京」、基隆市長謝國樑「200」、東森購物集團王令麟「500」、陳盈助「300」外，沒曝光的還有、大金冷氣的蘇一仲「40」及和泰集團黃南光「20」、富裔實業董座祝文定「20」、東方文華董座林命群「200」，另科技業大老黃崇仁等人也在名單上但沒有數字，其中謝國樑、王令麟、祝文定、蘇一仲、黃南光、林命群及一名女企業家等7筆是由邱佩琳負責募集，金額逾千萬元，該人士指出，「邱不只創黨時幫忙募款，選舉時也是她在穿梭企業人士」。

本刊透過管道向幾位被邱佩琳接觸募款的政商人士查證，也進一步證實邱的角色，都是直接取得現金後交給柯；本刊掌握，2022年10月間邱佩琳向女企業家好友表示，民眾黨缺經費希望能獲得協助，民眾黨因此獲得200萬元政治獻金，但卻以女企業家丈夫的名義登記在USB帳冊，邱佩琳日前被約談時，一度忘了當時是收現金還是支票，還致電給當事人。

木可公關以承包標案方式，取代收政治獻金。

▲木可公關以承包標案方式，取代收政治獻金。

同樣出現在USB的力積電創辦人黃崇仁，也被列在私帳中，但並沒有寫金額；本刊調查，柯文哲在參選總統前曾親自拜訪黃，暗示民眾黨金援難以跟2大黨相比，但黃向柯表示，自己是支持賴清德，並未給柯政治獻金，但仍以勞務採購的代替捐款，介紹一家電商公司委請木可公關公司承包網路調查的200萬元標案，調查局業已針對此採購案約談過相關人。

檢廉追查USB隨身碟檔案近20筆私帳欄目的來龍去脈後，相關證人供述已更加鞏固檔案上「1500」這數字代表1,500萬元，並不是時間，至於是否由沈慶京直接交付1,500萬元現金給柯文哲或橘子，仍有待檢廉在聲請對柯、沈等5被告延押後，進一步提訊破解當事人心防。

有博弈教父之稱的陳盈助（圖）出庭時證實，有捐300萬元給柯文哲，但從未與柯見面。

▲有博弈教父之稱的陳盈助（圖）出庭時證實，有捐300萬元給柯文哲，但從未與柯見面。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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