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「殯葬界蔡依林」被灌酒PUA拍性愛片！　角頭竟還跟多人運動

劉君玲（圖）為遭吳偷拍性愛影片一事憂鬱多時，面容憔悴的她因此不願正面入鏡。

▲劉君玲為遭吳偷拍性愛影片一事憂鬱多時，面容憔悴的她因此不願正面入鏡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市大同區角頭吳明達爭議不斷，去年8月才因涉嫌買凶狙殺萬華青山宮主委遭判刑，今年7月又在一間三溫暖門口遭槍擊受傷住院。本刊調查，吳明達出院隔天，就因一起妨害祕密案被檢警搜索，從手機查扣到多段性愛影片，其中一名被害人是有「殯葬界蔡依林」之稱的劉君玲，她曾與吳交往，影片是吳將劉灌醉後強拍，沒想到後來劉提分手，吳竟以此要脅，劉為了保護自己與避免其他女生受害，決定報警提告。

吳明達涉嫌強拍前女友性愛影像，遭檢警搜索偵辦。（翻攝中華民國威震愛心發展協會臉書）

▲吳明達涉嫌強拍前女友性愛影像，遭檢警搜索偵辦。

今年7月10日，台北市大同區角頭、威震集團前董事長吳明達，在大同區天龍三溫暖門口遭到槍擊，歹徒行凶後攜槍投案，檢警上月底查出，幕後藏鏡人是前四海幫大哥郝廣民，他因曾教唆小弟到松山區一間三溫暖鬧事，不滿吳竟幫業者出頭、協調，才買凶開槍警告吳。

角頭遭告發　警搜索住處

吳明達手部中彈，送醫治療1個多月後出院，沒想到隔天新北市淡水警方就到吳的住處搜索，理由是他涉嫌強拍女子性愛影片，事後還以此恐嚇威脅，警方在吳家查扣多段性愛影片，已將證據移送士林地檢署偵辦。

今年7月，吳遭槍擊，監視器拍下歹徒行凶瞬間。（翻攝畫面）

▲今年7月，吳遭槍擊，監視器拍下歹徒行凶瞬間。

本刊掌握，被吳明達強拍性愛影片的女子來頭不小，她叫劉君玲，是一名殯葬業者，因長相甜美，有「殯葬界蔡依林」之稱，去年還因派出100多名美女禮生，替竹聯幫明仁會的春酒當招待，一夕爆紅。本刊致電劉查證性愛影片一事，她先愣了一下，旋即泣不成聲，承認自己就是影片中的女主角。「我真的很累、很煎熬！」劉君玲說，她雖因這件事身心俱疲，但仍決定勇敢站出來，提醒所有女性千萬小心。

警方在吳遭槍擊的天龍三溫暖外拉起封鎖線，進行現場採證。（翻攝畫面）

▲警方在吳遭槍擊的天龍三溫暖外拉起封鎖線，進行現場採證。

她告訴本刊，2011年因承接吳明達祖母的告別式認識吳，事後雙方仍保持聯絡，吳也常約她吃飯、出遊。後來新冠肺炎疫情爆發，殯葬業務量暴增，單親的她忙到沒時間照顧兒子，吳明達得知後，主動表示要幫她接送小孩上下學，她一再婉拒，但吳相當堅持，她擔心惹怒對方，只好勉強答應。

熱情求交往　酒後強攝影

由於劉君玲的兒子跟吳明達相處融洽，吳偶爾還會帶她們母子出遊，讓劉對吳好感度大增，覺得吳這個「哥哥」人很好，這樣的關係維持了近1年，但後來吳太過「熱情」，會把劉子留宿在他家，劉去接小孩時，吳也會一直留她在家過夜，劉雖以隔天還有工作等理由推脫，但吳還是堅持要母子留宿，為了避免尷尬，劉事後便不再把兒子交給吳照顧。

吳明達先前曾因涉嫌買凶遭判刑，現又因偷拍案被警方搜索。

▲吳明達先前曾因涉嫌買凶遭判刑，現又因偷拍案被警方搜索。

幾個月後，吳明達以入厝為由，邀劉君玲母子到新家慶祝，平常不喝酒的劉當天被吳不斷勸酒，酒過三巡後，吳趁燈光好、氣氛佳，向劉表達愛意，她不知道如何拒絕，二人就莫名其妙成了男女朋友。

之後，某次她到吳明達家聊天，吳拿出酒要劉陪他喝幾杯，沒想到幾杯黃湯下肚，她就感覺昏昏沉沉，吳則趁勢與她發生關係。過程中某一片段，她隱約看見吳拿出手機對她拍攝，她當場拒絕，但吳堅持「愛他就要拍」，雖然她極力抗拒，無奈不敵酒意，只能任吳擺布，後來也忘了這件事。

短影音抹黑　頻威脅霸凌

她說，二人交往後，她極力幫吳爭取媒體曝光機會，除了安排他出席公益活動，還默默出錢出力替吳洗白，沒想到真心換絕情，某次她發現吳的手下及她介紹給吳當祕書的朋友，竟在一個大型群組中，留言指控她「假公益、真斂財」，讓她傷心欲絕。

吳在訊息中承諾劉會刪除性愛影像，卻被檢警在手機內找到相關檔案。（劉君玲提供）

▲吳在訊息中承諾劉會刪除性愛影像，卻被檢警在手機內找到相關檔案。

雖然如此，她仍認為吳明達會為愛而改，所以選擇不離不棄，甚至拜託朋友在官司上多幫吳，讓他有改過自新的機會，此外，她還多次幫吳支付他要給小弟的費用，但吳卻反指劉拿他的錢。

前年，劉意外在吳的手機發現他與多名女子的性愛影片，讓她傻眼又痛心。面對背叛，劉開始與吳激烈爭吵，但吳不僅依然故我，甚至誣指她欠錢，對她恐嚇威脅。

吳明達（中）雖常參加公益活動，但卻不斷爆發爭議事件。（翻攝中華民國威震愛心發展協會臉書）

▲吳明達（中）雖常參加公益活動，但卻不斷爆發爭議事件。

某次二人又因細故發生口角，吳動手打她，讓她心灰意冷堅持分手，沒想到吳為了反擊，竟利用她的前男友及吳的手下，在抖音等網路平台發表短影音，指控她為了錢亂搞男女關係，吳甚至與劉的前男友交換性愛影片，威脅她若不還錢，將散布影片，讓她身敗名裂。

懼偷拍外流　盼撇清關係

劉君玲表示，吳明達還發動網路霸凌，誣指她跟某些大哥搞曖昧，甚至逼她的客戶解除合作，讓她承受巨額損失，除了員工薪水，她每月還要支付會館的貸款，龐大的壓力快讓她承受不住。「我就只是要分手，各自安好！」劉君玲表示，這麼簡單的要求，吳都不願意，甚至還不斷騷擾、攻擊她，讓她不堪其擾。

劉君玲因曾替竹聯春酒安排百位旗袍辣妹當招待而爆紅。（翻攝劉君玲臉書）

▲劉君玲因曾替竹聯春酒安排百位旗袍辣妹當招待而爆紅。

儘管吳明達手中的性愛影片已遭檢警查扣，但劉君玲擔心他有備份，會惡意外流報復，加上吳曾宣稱，與劉的前男友交換過影片，所以她仍舊提心吊膽，無奈地表示，「如果可以，我真的不想再和吳明達扯上邊，只希望他就此收手，讓我跟兒子能恢復平靜的生活。」

今年42歲的劉君玲12歲就踏入殯葬業，18歲成為全台最年輕的孝女白琴，英國媒體BBC曾做過專題報導，24歲後她轉型為告別式會場襄儀，後來又成立人力公關公司，在業界闖出一片天。

劉君玲（左）靠著禮生人力公司，在殯葬業界闖出一片天。（翻攝劉君玲臉書）

▲劉君玲（左）靠著禮生人力公司，在殯葬業界闖出一片天。

至於遭劉君玲指控強拍性愛影片的吳明達，原本是大同區的小角頭，1999年5月，與時任北聯幫幫主唐重生結怨，並在中山區持槍打死唐，最後被判處無期徒刑，坐牢18年後，2016年假釋出獄，後成立威震集團，表面上從事土地開發、慈善事業，卻捲入多起槍擊案，爭議不斷。

2022年初，吳明達涉嫌花500萬元買凶，準備狙殺萬華青山宮主委、芳明館角頭老大黃清源，結果因槍手倒戈，事跡敗露；同年4月，吳又涉嫌教唆小弟持衝鋒槍掃射芳明館據點，1個月後，士林一處民宅遭人開槍，檢警懷疑都與吳有關。

淡水分局目前已將劉遭偷拍案件移送至士林地檢署偵辦。

▲淡水分局目前已將劉遭偷拍案件移送至士林地檢署偵辦。

偵辦槍擊案過程中，檢警發現吳明達於2020至2022年間，曾在萬華、大同區經營賭場，還將2,000多萬元贓款利用管道匯到中國洗錢，最後依預備殺人、賭博罪等將他起訴，台北地方法院審理後，去年將他判刑1年8個月，全案上訴二審，目前正由高等法院審理中。

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