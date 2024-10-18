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社會 社會焦點 保障人權

15歲少年偷開車奪3命！被抓去醫院驗血　今晚拘留所過夜

記者張君豪、柯沛辰／台北報導

北市內湖區15歲曾姓少年17日晚間6點多偷開外祖父的車，撞進東湖市場內一間臭豆腐店，奪走3條人命。目前夜間已停止偵訊，必須等白天在監護人陪同下才能製作筆錄，因此警方晚間將人押往偵查隊拘留所過夜。

警方表示，雖然曾姓少年酒測值為零、隨身攜帶的電子煙彈經快速試劑檢測後也未呈現毒品反應，但檢察官仍指揮警方將少年送往醫院抽血，以釐清少年體內是否有酒精或其他藥物反應，而剩餘煙彈也送往專業機構鑑定，釐清其中是否有危害駕駛能力的物質。

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲15歲曾姓少年被當場逮捕。（圖／記者黃彥傑翻攝）

稍早3名死者搶救無效，遺體分別留置汐止國泰、內湖三總、和北醫保管，後續將統一送至北市第二殯儀館內進行相驗，以釐清3人確切死因。

預計受害者家屬早上到警局接受警詢，屆時警方將確定被害家屬提告、索賠具體意願和要求，後續待相關檢驗結果出爐，才會將曾姓少年移送。

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲少年駕駛休旅車高速蛇行。（圖／記者黃彥傑翻攝）

17日晚間6點10分，曾姓少年無照駕駛的銀色休旅車，從東湖路轉進安康路後，疑似會車太緊張，又分不清油門和煞車，當場高速蛇行，先擦撞兩側的汽機車，隨後直接撞上對向一名騎車的盧姓騎士，將對方連人帶車撞進臭豆腐店面，導致3人殞命。

死者包括51歲高姓女客人、61歲盧姓男騎士、60歲陳姓男客人。至於另外2名傷者，則為41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆，均為燒燙傷。

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