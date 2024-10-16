蹲流動廁所！男子大號上到一半　怪手突開挖「嚇屎」他

▲一名工人正在上大號，沒想到廁所竟突然「爆破」。（翻自《網易》）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日流傳一段影片，一名工人在工地上流動廁所，但沒想到怪手駕駛完全沒注意到廁所裡有人，竟然直接開挖，讓該名上廁所的工人原地「嚇屎」。

影片可見，怪手正在對流動廁所進行拆除作業，但疑似沒有做好前置作業與檢查，怪手開挖後，廁所內驚見還有一名正在上廁所的工人。影片也明顯可見，怪手重力拆除毀壞流動廁所，上廁所的工人差一點就要被怪手擊中，他整個人也慘遭「爆破」，隨後他趕緊起身穿上褲子，怪手也暫時停止作業。

▲工人趕緊穿上褲子。（翻自《網易》）

不少網友看到影片後直呼：「這下真的嚇屎了」、「差一點就要鬧出人命」、「管你裡面有沒有人，領導的命令就是命令。」「發『糞』圖強！」「是不是故意的？」「我以為是整人節目。」

目前未知這起工安事件的確切發生地點為何，也暫未能得知工地的後續處理狀況，但大陸的工安事件頻傳，日前比亞迪汽車位在山東濟南的一處工廠，才發生過「機器人壓死工人」的事件。

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