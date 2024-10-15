進口調味料驗出致癌物　「Chili's美式餐廳」代理商：庫存下架封存

▲赫士盟從美國進口2批調味料被檢出致癌物。（圖／食藥署提供）

記者黃士原／台北報導

針對從美國進口的2批調味料被檢出致癌物，赫士盟發出聲明稿，不合格產品直接在海關端報廢及銷毀，已進口庫存產品則是先下架並封存，同時通報給所屬主管機關，待同意後會立即進行銷毀。

食藥署公布的本周邊境查驗不合格產品中，香港商赫士盟食品企業有限公司從美國進口的「綜合田園調味料」和「風味鹽」，分別檢出環氧乙烷2.7mg/kg和15mg/kg（標準：不得檢出），品牌都為SOLINA，全數不合格產品皆已退運或銷毀。

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對此，赫士盟表示，這2批調味料僅供旗下代理的Chili's美式餐廳使用，其他品牌並未採用，在經食藥署檢驗不合格後，海關端已直接申請報廢及銷毀。已進口庫存商品，除下架及回收封存，也會通報給所屬管理機關（台北市政府），待主管機關同意後，會立即進行銷毀。

赫士盟也提到，Chili's美式餐廳在第一時間已將相關原物料改為自行調製，確保提供給消費者的餐點品質安全無虞。

【Chili's美式休閒餐廳官方聲明公告】

有關今日媒體報導，赫士盟食品企業有限公司進口食品用於Chili's美式餐廳之「綜合田園調味料」和「風味鹽」經食藥署檢驗不合格，Chili's美式休閒餐廳在接獲食藥署通知後便第一時間進行以下處置：

海關端：食藥署檢驗不合格產品皆已在收到通知書後，海關端已直接申請報廢及銷毀作業。



已進口庫存：依食安法業者自主管理部分，已立即進行將現有庫存產品下架及封存回收作業，並通報至給所屬管理機關（台北市政府），待主管機關同意之後會立即進行銷毀作業。



產品端後續處理：為符合我司最高標準規範，Chili's美式餐廳第一時間已將相關原物料改為自行調製，確保提供給消費者的餐點品質無虞。



在此感謝喜愛Chili's美式休閒餐廳的消費者，我們持續以安全與品質要求供應鏈夥伴，並以積極及正向處理的行動，嚴格看待品牌所提供給消費者的餐點品質與安全，藉此確保消費者能安心享用Chili's供應的美味餐點。



