　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

精品美式10杯5折！「膠原拿鐵」第2杯10元　超商咖啡優惠一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11精品咖啡5折喝。（圖／7-11提供）

記者林育綾／台北報導

想嘗試精品咖啡，又因為價錢卻步的人快把握機會！7-11即日起至10月19日，推出多款高單價咖啡優惠，包括「中杯精品美式或拿鐵」任選10杯600元，一口氣省下300元；此外還有大杯厚乳拿鐵、西西里檸檬氣泡咖啡等組合，10杯狂省260元。

★7-ELEVEN

7-11即日起至10月19日推出「秋饗10光」咖啡優惠，只要在APP「OPENPOINT 行動隨時取」購買10杯組合即享優惠。

▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

此波優惠包括：「大杯厚乳拿鐵」10杯390元，最多省下260元；「風味指定飲品」（皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤珍果風味拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵）任選10杯460元，最多省190元。

其他還有「西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡」任選10杯540元，最多省260元。「珍珠奶茶」10杯400元，省200元。「中杯精品美式/精品拿鐵」任選10杯600元，狂省300元。

★全家

全家10月16日起至10月20日會員限定優惠，指定咖啡「第二杯只要10元」，包括Let’s Cafe「大特濃美式」、「蜜露珂娜膠原拿鐵」、搖搖茶吧「特大冰柳橙香柚綠茶」，通通第二杯10元。

其他還有UCC職人冰咖啡910ml原價一瓶99元，特價兩件99元，等於5折優惠。

▼全家10月16日起至10月20日會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富10月16日起至10月20日推出限時殺優惠，包括家樂氏榖脆、悅氏鹼性水買1送1，還有多款飲料、泡麵第2件10元。

▼萊爾富周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

ET快訊
434萬訂閱「YouTube頻道」突狂刪影片、貼文！　粉絲震
快訊／退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸
首公開露面！陳重文暴瘦40公斤　「日喝10瓶可樂」戒掉了
快訊／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊
驚悚畫面曝！　3歲童全裸「頭卡室外機」吊空中
LIVE／金正恩坐不住了！南韓：北韓炸鐵軌　秦慧珠爆收威京3
中國封鎖台灣「這2國最慘」　華府智庫：將重創全球經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

精品美式10杯5折！「膠原拿鐵」第2杯10元　超商咖啡優惠一次看

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

精品美式10杯5折！「膠原拿鐵」第2杯10元　超商咖啡優惠一次看

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

金龍海嘯釀房仲倒閉潮？永慶房屋逆勢「全年展9店」持續擴大服務版圖

韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電

女患者看診遭醫生「變態身體檢查」　儲藏櫃後雙手揉胸崩潰

互咬！遭秦慧珠爆從中工取得免費看板　徐巧芯曬照片怨：誤會了

放棄3年1.65億美金天價續約　國王一哥福克斯要拚更大合約

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

Jessi道歉文被批沒誠意「一看就不是本人寫」！　2013梨泰院案遭翻出

別只逛淡水老街！全場激推「1條路」好吃很多：都隱藏美食

存了70年！阿公撲滿「存款金額」驚呆他　全家嗨扛69公斤樂歪

楊宗緯星途「沒有蕭敬騰好？」　大票搖頭：只是低調賺

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

消費熱門新聞

必勝客推萬聖節限定鬼手魷魚搗蛋比薩

全聯限今天破盤價！美妝、家電最低36折

美國大廠保健品現折280只到10/27

麥當勞本周限定10大優惠券出爐

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市

foodpanda5縣市免外送費只有7天！

十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

精品咖啡5折爽喝！超商優惠快收

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

高房價高坪效必備「RO飲水神器」

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

「海芙電音雙波」革新科技　不再二選一

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

更多熱門

相關新聞

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次收

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次收

迎接周末小確幸！超商紛紛祭出優惠，全家「康康5」推出5樣夯品買1送1，包括超人氣霜淇淋、雪糕都有。7-11除了門市推出霜淇淋、思樂冰「第二杯10元」，還有APP同步霜淇淋、冰品、咖啡都有「買10送10」。

超商雙十優惠！咖啡、霜淇淋買10送10

超商雙十優惠！咖啡、霜淇淋買10送10

超商咖啡買1送1、買10送10！雙十優惠懶人包

超商咖啡買1送1、買10送10！雙十優惠懶人包

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

就是今天！7-11咖啡買10送10、全家買6送6

就是今天！7-11咖啡買10送10、全家買6送6

關鍵字：

精品咖啡咖啡優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面