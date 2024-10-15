精品美式10杯5折！「膠原拿鐵」第2杯10元　超商咖啡優惠一次看

▲7-11精品咖啡5折喝。（圖／7-11提供）

記者林育綾／台北報導

想嘗試精品咖啡，又因為價錢卻步的人快把握機會！7-11即日起至10月19日，推出多款高單價咖啡優惠，包括「中杯精品美式或拿鐵」任選10杯600元，一口氣省下300元；此外還有大杯厚乳拿鐵、西西里檸檬氣泡咖啡等組合，10杯狂省260元。

★7-ELEVEN

7-11即日起至10月19日推出「秋饗10光」咖啡優惠，只要在APP「OPENPOINT 行動隨時取」購買10杯組合即享優惠。

▼超商周末優惠。（圖／業者提供）



此波優惠包括：「大杯厚乳拿鐵」10杯390元，最多省下260元；「風味指定飲品」（皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤珍果風味拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵）任選10杯460元，最多省190元。

其他還有「西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡」任選10杯540元，最多省260元。「珍珠奶茶」10杯400元，省200元。「中杯精品美式/精品拿鐵」任選10杯600元，狂省300元。

★全家

全家10月16日起至10月20日會員限定優惠，指定咖啡「第二杯只要10元」，包括Let’s Cafe「大特濃美式」、「蜜露珂娜膠原拿鐵」、搖搖茶吧「特大冰柳橙香柚綠茶」，通通第二杯10元。

其他還有UCC職人冰咖啡910ml原價一瓶99元，特價兩件99元，等於5折優惠。

▼全家10月16日起至10月20日會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富10月16日起至10月20日推出限時殺優惠，包括家樂氏榖脆、悅氏鹼性水買1送1，還有多款飲料、泡麵第2件10元。

▼萊爾富周末優惠。（圖／業者提供）