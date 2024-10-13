　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

E500型電力機車估2026年全面上線　台鐵：提升節能、準點率

▲▼E500型電力機車將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號、環島之星觀光列車，以及貨物列車等，預計2026年全部上線。（圖／台鐵公司提供）

▲E500型電力機車將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號及貨物列車等，預計2026年全部上線。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司向日本大廠東芝採購的E500型電力機車，在9月30日首航，台鐵公司今（13日）公布E500型電力機車未來上線運用計畫，將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號及貨物列車等，預計2026年全部上線，運能、節能、準點率都將提升。

台鐵公司表示，目前使用的GE電力機車車齡已達46 年，PP推拉式自強號機車也近30年，今年9月18日起全新的E500 型電力機車投入第一編新PP開始，將取代老舊機車，擔負輸運重任，對台鐵是一項提升運輸效能的重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼E500型電力機車將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號、環島之星觀光列車，以及貨物列車等，預計2026年全部上線。（圖／台鐵公司提供）

▲E500型電力機車日本東芝基礎設施系統株式會社(TISS)製造。（圖／台鐵公司提供）

E500 型由日本東芝基礎設施系統株式會社(TISS)製造，台鐵公司指出，其動力系統採用水冷式散熱，馬力約為PP機車的1.8倍或GE機車的1.4倍，而且具有再生電軔，可將電力回饋電車線供其他閉塞區間內的車輛使用；駕駛台設置3合1緊急按鈕，遇緊急狀況時，可縮短司機員應變操作時間。

東芝設計製造的限速備援系統，遇ATP故障時可限制車速不超過60公里/小時，避免列車超速；機車控制及監視系統，可使司機員充分掌控車輛運作狀態，並利用遠端傳輸單元，可將列車狀態透過4G/5G行動通訊網路傳輸到監控中心，完成遠端車況監控與技術支援。

▲▼ 。（圖／台鐵公司提供）

▲E500、GE電力機車效益比較。（圖／台鐵公司提供）

防滑保護裝置 (Wheel slide Protection)，可在軌道濕滑時降低煞車距離，避免車輪擦傷；動輪空轉抑制功能 (Wheel slip Protection)，在車輪有空轉傾向時，自動降低馬達扭力，撒沙裝置亦會自動撒沙，增加輪軌間摩擦力；軔機控制模組(BCM) 及車軸軸端速度感測器等節能科技，可增益加減速率。

台鐵公司擬定E500型電力機車上線運用計劃，初步規劃將活用E500型電力機車牽引新PP客車，包含2輛E500推拉式加12輛客車計24編、單輛E500加6輛客車計4編做為包車運用，其餘E500將牽引莒光號、鳴日號及環島之星觀光列車、貨物列車等，預計2026年全部上線。

▲▼E500型電力機車將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號、環島之星觀光列車，以及貨物列車等，預計2026年全部上線。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長杜微察看E500電力機車整備情形。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前到七堵機務段，察看E500整備情形，杜微表示，E500上線代表台鐵進入新的里程碑，運能、節能、準點率及服務效能都將再提升，將落實上線計劃，發揮E500電力機車最佳功效。

ET快訊
減少逾2億人事成本　郵政工會爭取「全台275處郵局周六不營業
UCLA教授流落街頭！　自爆年收225萬「付不起房租」
早餐店大冰奶輸了！「1清腸飲品」醫激推　5種人不適合喝
不只狠虐3歲童！健身教練遭爆「勒索女模」　逼拍道歉影片
朋友6人國道南下！　遭追撞「衝破玻璃」2人慘死
詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「高壓迴流」籠罩10月小陽天　鄭明典曬圖：溫度回升

她穩交找月老「報告近況」當晚卻被甩！過來人狂點頭：斬很快

E500型電力機車估2026年全面上線　台鐵：提升節能、準點率

減少逾2億人事成本　郵政工會爭取「全台275處郵局周六不營業」　

國慶收假「國道7大地雷路段曝」　高公局：中午前出發避塞車

關鍵人物是他！　首波「跨校AI課程」串連25所大學

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

可能還有颱風　最新預測曝

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

「高壓迴流」籠罩10月小陽天　鄭明典曬圖：溫度回升

她穩交找月老「報告近況」當晚卻被甩！過來人狂點頭：斬很快

E500型電力機車估2026年全面上線　台鐵：提升節能、準點率

減少逾2億人事成本　郵政工會爭取「全台275處郵局周六不營業」　

國慶收假「國道7大地雷路段曝」　高公局：中午前出發避塞車

關鍵人物是他！　首波「跨校AI課程」串連25所大學

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

可能還有颱風　最新預測曝

一家三口過馬路遭撞死　陸男「車上跟女友吵復合」飆130km洩憤

太便宜別信！大學生易受騙3種手法　「假網拍」誘惑大

快訊／台北榮民總醫院「地下室機房起火」　消防到場搶救畫面曝

「高壓迴流」籠罩10月小陽天　鄭明典曬圖：溫度回升

她穩交找月老「報告近況」當晚卻被甩！過來人狂點頭：斬很快

凌虐小姊弟！新竹健身教練飲料店遭砸　滿地碎玻璃照片曝

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

憂京華城變大巨蛋2.0　李四川：依現行法令要「馬上停工」有困難

道奇最多勝投手史東將動手術下季報銷　期待明年大谷翔平回歸

安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

可能還有颱風　最新預測曝

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

搬新家發現「鄰居門窗全封死」　網勸：快搬

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

愛愛別用凡士林！泌尿醫曝保險套5行為超NG

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

對國家沒感情又拿補助　黃揚明再罵楊大正

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

被停車禮讓！路人弟「獻上感謝舞」慘遭姊姊拖走

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

可能還有颱風　最新預測曝

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面