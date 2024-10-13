E500型電力機車估2026年全面上線　台鐵：提升節能、準點率

▲E500型電力機車將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號及貨物列車等，預計2026年全部上線。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司向日本大廠東芝採購的E500型電力機車，在9月30日首航，台鐵公司今（13日）公布E500型電力機車未來上線運用計畫，將牽引新PP客車、莒光號、鳴日號及貨物列車等，預計2026年全部上線，運能、節能、準點率都將提升。

台鐵公司表示，目前使用的GE電力機車車齡已達46 年，PP推拉式自強號機車也近30年，今年9月18日起全新的E500 型電力機車投入第一編新PP開始，將取代老舊機車，擔負輸運重任，對台鐵是一項提升運輸效能的重要里程碑。

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▲E500型電力機車日本東芝基礎設施系統株式會社(TISS)製造。（圖／台鐵公司提供）

E500 型由日本東芝基礎設施系統株式會社(TISS)製造，台鐵公司指出，其動力系統採用水冷式散熱，馬力約為PP機車的1.8倍或GE機車的1.4倍，而且具有再生電軔，可將電力回饋電車線供其他閉塞區間內的車輛使用；駕駛台設置3合1緊急按鈕，遇緊急狀況時，可縮短司機員應變操作時間。

東芝設計製造的限速備援系統，遇ATP故障時可限制車速不超過60公里/小時，避免列車超速；機車控制及監視系統，可使司機員充分掌控車輛運作狀態，並利用遠端傳輸單元，可將列車狀態透過4G/5G行動通訊網路傳輸到監控中心，完成遠端車況監控與技術支援。

▲E500、GE電力機車效益比較。（圖／台鐵公司提供）

防滑保護裝置 (Wheel slide Protection)，可在軌道濕滑時降低煞車距離，避免車輪擦傷；動輪空轉抑制功能 (Wheel slip Protection)，在車輪有空轉傾向時，自動降低馬達扭力，撒沙裝置亦會自動撒沙，增加輪軌間摩擦力；軔機控制模組(BCM) 及車軸軸端速度感測器等節能科技，可增益加減速率。

台鐵公司擬定E500型電力機車上線運用計劃，初步規劃將活用E500型電力機車牽引新PP客車，包含2輛E500推拉式加12輛客車計24編、單輛E500加6輛客車計4編做為包車運用，其餘E500將牽引莒光號、鳴日號及環島之星觀光列車、貨物列車等，預計2026年全部上線。

▲台鐵公司董事長杜微察看E500電力機車整備情形。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前到七堵機務段，察看E500整備情形，杜微表示，E500上線代表台鐵進入新的里程碑，運能、節能、準點率及服務效能都將再提升，將落實上線計劃，發揮E500電力機車最佳功效。