快訊／高雄撞死婦人「肇逃駕駛」落網！　身分竟是通緝犯

記者吳奕靖、葉國吏／高雄報導

高雄市三民區中華三路段、三民街的三民第一市場路口，11日凌晨5時許發生一起死亡車禍，逃逸的肇事駕駛於今晨落網。

▲高雄肇逃駕駛落網。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

高雄市三民區中華三路段、三民街的三民第一市場路口，11日凌晨5時許發生一起死亡車禍，92歲吳姓老婦人走在斑馬線上要過馬路時，疑似未注意紅燈，在斑馬線上被轎車直接撞飛當場死亡，駕駛則棄車逃逸。

高市警於11日22時許循線於屏東縣九如鄉九如路二段產業道路當場逮捕犯嫌蔡男（32歲）與其配偶王女。

警方專案小組在案發後調查，發現蔡男涉有重嫌，蔡嫌於肇事後徒步逃逸，於附近自強路巷弄打電話由友人林姓男子（39歲）接應離開至新光路下車，蔡嫌再徒步至前鎮區林森四路搭乘多元計程車至仁武區下車徒步逃逸。

專案小組過濾監視器影像，清查蔡嫌地緣、交往關係後，鎖定蔡嫌最後使用之交通工具，本分局立即以車追人，循線於屏東縣九如鄉九如路二段產業道路展開攔截圍捕，攔獲後蔡嫌仍企圖倒車衝撞逃逸，員警當場強勢逮捕蔡嫌，同時在車上查獲其配偶王女，並起獲毒品等違禁品。

經了解，蔡嫌目前因案通緝中（涉毒品案分別遭橋頭地方法院、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署發布4案通緝，須執行4年多刑期），因害怕通緝身分曝光，故肇事後逃逸。

全案訊後蔡嫌依刑法過失致死、公共危險（毒駕致人於死）、妨害公務及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另蔡嫌通緝部分，一併移送發布通緝單位歸案。林男、王女則依藏匿人犯罪嫌併案移送高雄地檢署偵辦。