　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

▲▼導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

▲導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

記者林育綾／綜合報導

釜山國際電影節今（11）日閉幕，由導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》榮獲評審團大獎「金智奭獎」，也是台灣作品首度榮獲此獎項。文化部長李遠獲知訊息後，也表達振奮與驕傲，他特別感謝《小雁與吳愛麗》劇組的努力，不僅獲得大獎，更驗證了「現在是台灣電影最好的時機」許諾。

▲▼導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／釜山國際影展大會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／釜山國際影展大會提供）

▲▼導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／釜山國際影展大會提供）

文化部表示，2018年紀錄片《潰爛癒合掩藏》獲釜山影展最佳紀錄片獎後，台灣電影已有多年沒有於釜山影展獲獎。李遠日前看過《小雁與吳愛麗》首映時表示，這部電影透過強烈的愛恨交織情緒引領觀眾重新思考自己和家人的關係，「是所有身為父母、子女都應該看的一部片」。

李遠也說，由「金馬組合」組成的《小雁與吳愛麗》，不管是工作人員、演員的表現，都超越了他們的過去。如今在釜山大放異彩，果然給了今年金馬奬來臨的秋冬，即將展開一連串精彩國片的時節，最好的一個起手式。

▲▼導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎，文化部長李遠表達振奮與驕傲。（圖／文化部）

▲《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎，文化部長李遠表達振奮與驕傲。（圖／文化部）

李遠表示，趁著這波國片在釜山國際影展獲獎的好消息，除了《小雁與吳愛麗》以外，也鼓勵大家以行動進電影院觀賞陸續推出的秋冬強檔國片，文化部也會持續加強支持台灣影視製作的力道，並透過「國片聯合行銷」將台灣精彩的國片推向國內外市場。

文化部也鼓勵16-22歲青年在年底前，可以利用文化幣「金馬套餐」優惠，享用看一部國片消費滿200點就回饋100點，或「結伴看國片」350點回饋100點，另外還可抽限量「金馬福袋」，共同支持國片市場。

ET快訊
快訊／張友驊告別式時間曝光
張友驊過世震驚陸網！　粉絲不捨刷整排：一路走好
張友驊過世！網紅揭他「私下面貌」哀悼：謝謝格外照顧我
快訊／張友驊跌倒重傷過世！北醫低調證實
性感女星神還原《暗黑4》新職業　解放南半球：使用我
台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」
張友驊離世！狄志為哀悼
張友驊曾揭發「洪仲丘案」內幕槓上國防部　嗆：有不實我消失

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

張友驊曾揭發「洪仲丘案」內幕槓上國防部　嗆：有不實我消失

國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

張友驊閱讀量驚人！書店出沒「1天遇3次」店員、作家都敬佩

快訊／20:52花蓮4.8極淺層地震！　最大震度4級

超佛自助餐「80元吃到飽」！菜色曝光全場看呆：也太划

名嘴張友驊驚傳不治　媒體人陳琴富PO合照緬懷：兄弟走好

台灣罹肺腺癌女性「8成沒吸菸」！醫師曝主因：比美國高好幾倍

數發部11月內部測試「數位皮夾」　拚2025年底推出

台南議員看違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」拍到1狀況給2000元

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

結實惡霸犬伏地挺身！　奴才：比我標準是怎樣

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

新郎婚禮爆哭告白父親　抱緊喊「感謝讓我長大」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

張友驊曾揭發「洪仲丘案」內幕槓上國防部　嗆：有不實我消失

國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

張友驊閱讀量驚人！書店出沒「1天遇3次」店員、作家都敬佩

快訊／20:52花蓮4.8極淺層地震！　最大震度4級

超佛自助餐「80元吃到飽」！菜色曝光全場看呆：也太划

名嘴張友驊驚傳不治　媒體人陳琴富PO合照緬懷：兄弟走好

台灣罹肺腺癌女性「8成沒吸菸」！醫師曝主因：比美國高好幾倍

數發部11月內部測試「數位皮夾」　拚2025年底推出

台南議員看違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」拍到1狀況給2000元

名嘴張友驊月初跌倒今離世！　告別式日期曝光

李懿自爆「怕吃藥超不會吞」！　實測2方法無奈嘆：我選打針

高承睿、黃彥誠不敵中國組合　桌球亞錦賽無緣男雙8強

張友驊過世消息震驚陸網！粉絲不捨刷整排：一路走好

感念張友驊仗義執言！網紅揭他「私下面貌」哀悼：謝謝格外照顧我

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

中職35年個人獎結算　勝騎士、魔鷹包辦投打雙冠王

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

台南酒店國慶凌晨發生聚眾毆鬥4人受傷　警逮11人

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

26萬網紅題材超單一「他盯一個早上」！網喊太大了

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

美聯航送大驚喜　明年「高雄設點」飛東京

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻

國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

「100分男友」真相綠爆她！偷吃4女生還上床

兒子欠一屁股債過世！律師勸「老爸快做1事」

更多熱門

相關新聞

《小雁與吳愛麗》釜山影展獲獎

《小雁與吳愛麗》釜山影展獲獎

入圍本屆金馬八項大獎的《小雁與吳愛麗》，傳來拿下釜山影展「金智奭大獎」的捷報！該片與來自韓國、日本、菲律賓、印度等國家等7部電影角逐，最終拿下殊榮。其中對手還有來自菲律賓，多次入圍坎城、威尼斯、柏林影展，且曾獲得坎城最佳導演獎的導演曼多薩，在強敵林立下實屬不易。

夏于喬釜山影展被喊「宋芸樺！」

夏于喬釜山影展被喊「宋芸樺！」

楊貴媚釜山探望老友金智奭

楊貴媚釜山探望老友金智奭

夏于喬、楊貴媚釜山同框池昌旭

夏于喬、楊貴媚釜山同框池昌旭

曾國城出道34年首入圍「金馬男配」

曾國城出道34年首入圍「金馬男配」

關鍵字：

小雁與吳愛麗釜山

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

結實惡霸犬伏地挺身！　奴才：比我標準是怎樣

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面