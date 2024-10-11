國片《小雁與吳愛麗》獲釜山大獎！文化部長：父母、子女都該看

▲導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

記者林育綾／綜合報導

釜山國際電影節今（11）日閉幕，由導演林書宇執導國片《小雁與吳愛麗》榮獲評審團大獎「金智奭獎」，也是台灣作品首度榮獲此獎項。文化部長李遠獲知訊息後，也表達振奮與驕傲，他特別感謝《小雁與吳愛麗》劇組的努力，不僅獲得大獎，更驗證了「現在是台灣電影最好的時機」許諾。

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▲▼《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎。（圖／釜山國際影展大會提供）



文化部表示，2018年紀錄片《潰爛癒合掩藏》獲釜山影展最佳紀錄片獎後，台灣電影已有多年沒有於釜山影展獲獎。李遠日前看過《小雁與吳愛麗》首映時表示，這部電影透過強烈的愛恨交織情緒引領觀眾重新思考自己和家人的關係，「是所有身為父母、子女都應該看的一部片」。

李遠也說，由「金馬組合」組成的《小雁與吳愛麗》，不管是工作人員、演員的表現，都超越了他們的過去。如今在釜山大放異彩，果然給了今年金馬奬來臨的秋冬，即將展開一連串精彩國片的時節，最好的一個起手式。

▲《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭獎，文化部長李遠表達振奮與驕傲。（圖／文化部）

李遠表示，趁著這波國片在釜山國際影展獲獎的好消息，除了《小雁與吳愛麗》以外，也鼓勵大家以行動進電影院觀賞陸續推出的秋冬強檔國片，文化部也會持續加強支持台灣影視製作的力道，並透過「國片聯合行銷」將台灣精彩的國片推向國內外市場。

文化部也鼓勵16-22歲青年在年底前，可以利用文化幣「金馬套餐」優惠，享用看一部國片消費滿200點就回饋100點，或「結伴看國片」350點回饋100點，另外還可抽限量「金馬福袋」，共同支持國片市場。