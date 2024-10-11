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社會 社會焦點 保障人權

帆船舵板斷裂失去動力！10人澎湖海域漂流　驚險畫面曝光

記者陳洋、賴文萱／澎湖報導

2024台鋼集團TSG帆船賽10日傳出意外，帆船海堡號由台中港出發後，往澎湖馬公亞果遊艇碼頭前進時，船舵突然斷裂，導致帆船上共10人在澎湖北海吉貝海域漂流。海巡署第四、第十三兩巡防區獲報後，日以繼夜頂狂風巨浪，接力執行安全戒護工作迄今約22小時，該船預計將於今晚9時進入馬公港。

▲▼ 帆船舵板突斷裂失去動力！10人漂流澎湖海域　海巡頂狂風巨浪救援 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲帆船舵板突斷裂失去動力！海巡頂狂風巨浪救援。（圖／記者陳洋翻攝）

海巡署第四巡防區於昨（10）日15時48分接獲台中商港安檢所轉某遊艇公司報案，該公司舉辦2024台鋼集團TSG帆船賽，參賽海堡號帆船由台中港出發前往澎湖馬公亞果遊艇碼頭時發生意外事件，因舵板斷裂失去動力，並於鹿港西方30浬處持續漂流。

▲▼ 帆船舵板突斷裂失去動力！10人漂流澎湖海域　海巡頂狂風巨浪救援 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼帆船舵板突斷裂失去動力！10人漂流澎湖海域。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 帆船舵板突斷裂失去動力！10人漂流澎湖海域　海巡頂狂風巨浪救援 。（圖／記者陳洋翻攝）

巡防區旋即通報第三(臺中)海巡隊派遣PP-10031艇前往馳援，巡防艇於18時01分以電話聯繫「海」船獲復船上10人均安，並於19時抵達現場，惟因現場海象惡劣、考量船身搖晃程度及舷高落差，不利人員接駁，巡防艇在旁持續戒護，PP-10035艇亦於11日00時27分抵達現場支援。

考量帆船失去動力持續漂流，第八（澎湖）海巡隊於10日21時指派線上PP-10066巡防艇前往應處，並於11日02時05分抵達，更指派PP-10038艇趕往現場，並於08時35分加入戒護任務，10時52分「翊豐8號」友船抵達目斗嶼西北11.6浬與「海」船會合進行拖帶，預計於於21時進入馬公港。

這起救援案，海巡署第四、第十三兩巡防區日以繼夜，頂狂風巨浪接力執行安全戒護工作迄今約22小時，金馬澎分署籲請民眾從事水上活動應考量天候及海、氣象，並做好緊急備援機制有效管控風險，以確保航行安全。

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