板橋浮洲成新北建設重點　議員黃淑君籲加速都市計畫檢討

▲板橋浮洲建設，新北市議員黃淑君籲中央地方聯手加速審查。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市議員黃淑君今（11日）表示，板橋浮洲地區是新北未來重點建設之目標，未來不僅將有社宅、產業專區及泰板輕軌的串聯，更有地方汙水、雨水排水的設施建立，將大幅提供浮洲生活品質，礙於都市計畫檢討緩慢，導致地方需求長期被漠視，她要求市府加速檢討，落實地方建設。

黃淑君說明，延宕近10年的浮洲都市計畫通盤檢討案，自2015年初決議暫緩執行，暫緩主因為地方對於新北市政府的規劃，有著很大的地方反彈，包含工廠安置、密集住宅區希望排除區段徵收範圍等人民陳情意見，遲遲未獲得地方共識，並於2015年年初由新北市決議暫緩執行浮洲都市計畫通盤檢討，並重新進行地方討論，後續經過城鄉局多年的溝通，大多重新檢討修正後，並於2023年10月報送內政部實質審查，近期於9月26日召開第二次部小組會議，審畢3分之1的個變，另安排10月底進行第三次審議會議。

黃淑君表示，在新北市議會質詢時，新北市副市長及城鄉局局長首度表示，希望可以於2025年年中完成審議，不然恐導致整個案件延宕重審，希冀中央地方通力合作，審慎周延的審畢地方意見，並且做出最好的都市規劃。

黃淑君說明，浮洲都市計畫牽扯極廣，包含板橋浮洲地區仰賴的大觀消防分隊及大觀派出所安置方案也在其中，因為大觀消防分隊長期位於橋下空間，弟兄們休憩環境極差，濕氣極重，而大觀派出所也是承租使用，使用空間有限，面對浮洲合宜住宅大量人口移入，弟兄值勤空間早就不敷使用。

黃淑君表示，為此過去曾經討論過大觀消防分隊希望遷於現浮洲氣象站的位置，但是鄰近民宅，且消防救災需要大型車輛進出，而周邊臨路太窄而作罷，現獲陳副市長及城鄉局局長表示，大觀消防分隊預計遷於台北紙廠，另規劃大觀派出所安置於板橋氣象站與社宅共構，黃淑君希望市府應善盡地方溝通，確認需求，並免規劃一變再變，而延宕審查時間。

黃淑君說明，浮洲是新北未來發展重點，市府求快也要求好，不僅應針對浮洲都市計畫區段徵收區內的檢討，更需要重視再發展區的都更需求，配合未來整體建設，進行完整且完善的檢討，面對10月底第三次審議內政部審議會議，市府應備妥完整資料，積極與審議委員溝通，希望明年年中前能順利審畢浮洲都市計畫通盤檢討案，進行發布實施。