他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

▲台灣鹽酥雞董事長洪誌謙把庶民小吃做成一門大生意，3家店年營收破1.5億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鹽酥雞是台灣街頭巷尾隨處可見的庶民小吃，台灣鹽酥雞董事長洪誌謙，卻能把小吃做成大生意。創始店位於台北市大直的台灣鹽酥雞，經營超過40年，首創電腦卡點餐，明亮的店面、近百種食材，堪稱鹽酥雞界的天花板；去年因在大直買地蓋樓作央廚及宿舍，讓鹽酥雞傳奇又登上媒體版面。

台灣鹽酥雞四十多年前從路邊攤起家，洪誌謙從媽媽手中接下小生意後，立誓要做到最好。承襲媽媽做生意的勤快及實在，並發揮極佳的生意頭腦，讓小店創造出驚人營收。洪誌謙一路走來戰戰兢兢，如今兒女也加入團隊，他只叮囑一件事：「做生意，品格最重要。」

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位在台北大直北安路的台灣鹽酥雞，早就是當地地標，一天能有好幾波人潮。白天有外送到內科的午餐高峰；傍晚下班，店前點餐大排長龍；9點過後，又出現宵夜場車潮。每天從早上10點一直營業到隔日凌晨4點，創了鹽酥雞先例。採訪這天的非巔峰時段，還看到不少美眉拎著裝滿溢香炸物的專用提袋，在霓虹店面自拍打卡。

嚴選好食材 勤換油著稱

台灣鹽酥雞堪稱鹽酥雞界的天花板，店面最大賣點不是別的，正是特製的冷藏冰凍櫃裡，放滿近百種可炸食材，除招牌鹽酥雞、龍珠外，還有少見的章魚腳、牛肋排、蘋果…。另外，最有名的是20年前就有甩油機，更不怕成本高，每天換油2次，「現在不只2次，要換很多次。我們還推出全素食，油是分開炸的。我們的蔬菜比五星級飯店的還好，茭白筍要買南投埔里的，香菇要阿里山的大香菇，四季豆買美濃的，而且只要細嫩的四季豆。」說話聲音洪亮的台灣鹽酥雞董事長洪誌謙，邊介紹新穎設備，邊推薦新鮮食材，他做了大半輩子鹽酥雞，依然充滿熱情，經常巡店。

▲手工製作的古早味芋頭餅，使用大甲芋頭與牛奶攪拌出濃郁內餡。

「大直店不到10坪，前面那塊空間約5坪，這5坪每天進來的客人近千人，不比財神廟裡進進出出的人少耶。」洪誌謙幽默地說。他的兒女從小吃鹽酥雞長大，長子及女兒國外留學回來後自願進公司幫忙，透露最敬佩老爸在提升品質的情況下，還能創造高營業額，「我爸都在思考怎麼利用拮据的空間多放一個炸爐。每年跨年最誇張，生意太好，他會在後面空地多放4個炸爐幫忙炸，隔天就丟掉舊爐，隔年再買4個新的。」洪誌謙也早在20年前就做外送，「除了機車隊外，還備有貨車，前陣子奧運拿金牌，國民黨請吃300份雞排，我們1小時就可做出來，用貨車送去。」



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