【瑪法達星座運勢】天秤座　10.09~10.15

圖文／鏡週刊

無妄之災，得失相抵。命星先後與天王星對衝、與海王星三合的這段日子，恐遭莫名當頭棒喝：前方打仗，後方失火。即使身披「本月之星」當運光環，也未能倖免。所幸，只要繼續留守崗位，情勢很快會迎來轉圜，最終將低空飛掠、及格過關。工作重質不重量，在平凡處展現功力，會收到應有的回饋。提防金光黨。愛情是一程曲折彎道。

喜憂交加 負重前進

國慶佳節將近，以非常星兆：「歲星逆行」開局，喜兆：「金星／海王星三合」收尾的本週，短短一週湧進三大超級年度警訊：「火星／太陽角衝」「水星／冥王星角衝」「金星／天王星對衝」，與年度一級吉相：「歲星／太陽三合」等七大重磅正負訊號，著實讓這段為國慶生的「天秤月」顯得喜中帶憂、步步驚心。天秤座調性強調的和平正義、包容對立、有給有予，與同理共情等價值，將遭遇嚴峻考驗。是一段雨過天未晴的非常時期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

七大星象事件有：

1. 10月09日：「歲星逆行」（扭轉視角）

2. 10月11日：「冥王星逆轉正」（逆境重生）

3. 10月13日：「水星／冥王星角衝」（過猶不及）；「歲星／太陽三合」（喜事降臨）

4. 10月14日：「火星／太陽角衝」（衝動誤事）；「金星／天王星對衝」（勞燕分飛）

5. 10月15日：「金星／海王星三合」（真愛無敵）

本週水、冥、火、日、天王等五星都處於緊張對峙局面，星兆兩好五壞，可謂挑戰十足。兩大趨勢主軸為「歲星正轉逆」與「冥王星逆轉正」，都是為期數月的中長期大環境風向轉變。前者意味，向來視為理所當然的嘗試、努力或成長，恐需要加倍用力，才能維持一樣的水準，不進則退；後者則是破壞重建、浴火重生、打掉重練與破涕轉喜的扭轉點。

值得期待的是，10月17日的「牡羊座滿月」。這是一個近地日，也是全年最大的滿月。離秋分最近，又被稱為「狩獵月」的這個10月滿月，被星象家查德諾爾稱為「超級滿月」，不僅視覺上較平日更大更亮，象徵意義上，也是氣場強大、利於實現既定目標的高潮期。今年有四次超級滿月，落在8、9、10、11四個月分，宜關注時勢、善用契機。

財經方面，財星仍鎮守天蠍座，且財星大警訊來襲的本週，國內外股市恐因大型意外事件出現較大幅度的財經波動。天蠍座掌管的利率降息、通膨議題、企業財報，以及醜聞弊案等議題，將持續影響國際財經動向。而負面的「天王星效應」衝擊，則更擴大上述不利因素，風險升高，投資人宜強化防禦布局。

就個別星座而言，年度星象警訊重壓全場的本週，兩正、五負。稱得上勵志時段。最順遂星當推射手座。喜逢年度最大事業吉兆之一的「命星／太陽三合」，又值擁抱人群、人脈網活絡、團隊聲勢轉強的集體圓夢月，將有鶴立雞群、執掌指揮大計，或被追隨者力拱的事業盛況。票房賣座、決策支持率直直衝高。

運勢第二的是雙魚座。吉星金星加持，為生活、情感、社交、金錢與工作罩一抹甜甜色彩，自信大增，也更有勇氣與硬仗正面對決；運勢季軍落在獅子座。命星與歲星呈吉兆，卻也緊接著與戰星呈刑剋之相，大吉小挫，儘管旦夕禍福瞬間逆轉，但終究是福大於禍，不到終點，勝負得失都有翻盤機會。

本週星兆陰霾遠遠蓋過歲星賜福。衝擊最有感的星座有：牡羊、金牛、天秤、天蠍與水瓶座。

星座排行 射手座：獨領風騷、捷足先登、開創新局、運勢獨強 雙魚座：左右逢源、有勇有謀、實至名歸、好運最多 獅子座：逆勢衝刺、險中求勝、夾縫突圍、韌性最強 魔羯座：勇闖三關、大作出爐、有口皆碑、機遇最奇

愛情運：★★★★ 金錢運：★★★ 事業運：★★★★ （★★★★★為滿分）



更多鏡週刊報導

【瑪法達星座運勢】天蠍座 10.09~10.15

【瑪法達星座運勢】射手座 10.09~10.15

【瑪法達星座運勢】魔羯座 10.09~10.15