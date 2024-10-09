快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者閔文昱／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨零時14分花蓮縣近海發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府東北方8.0公里處，深度29公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣秀林。
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根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為宜蘭縣、南投縣，震度1級地區為台中市、桃園市、新竹縣、新北市、彰化縣、雲林縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者閔文昱／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨零時14分花蓮縣近海發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府東北方8.0公里處，深度29公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣秀林。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為宜蘭縣、南投縣，震度1級地區為台中市、桃園市、新竹縣、新北市、彰化縣、雲林縣。
資料來源：氣象署
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