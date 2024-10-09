女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

▲陳晉興表示，許多女性不抽菸卻依然罹患肺腺癌，除了家族遺傳、空汙有關外，使用化妝品也可能是原因。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人汪建民7日因肺腺癌病逝，相關肺癌、肺腺癌的話題再次引發關注。肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興表示，事實上肺癌已經是我國十大癌症之首，最近幾年女性肺癌發生率有上升的趨勢，且多數患者都沒有抽菸或極少煮菜，原因可能是經常使用化妝品有關。

陳晉興日前在節目《奕起聊健康》談到肺癌、肺腺癌話題，表示肺癌是台灣的新國病，每年有超過萬人死於肺癌，已經超過大腸癌跟肝癌，一般來說長在肺裡的癌症都稱為肺癌，其中肺腺癌就佔了80％，且統計資料顯示，肺腺癌患者之中「不吸菸者多於吸菸者」，且近年女性罹患肺腺癌有上升的趨勢。

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陳晉興表示，許多女性不抽菸又極少煮菜，卻依然罹患肺腺癌，除了跟家族遺傳有關外，也可能跟女性使用化妝品有關，雖然目前還沒有明確的研究能證明因果關係，仍建議女性「謹慎使用化妝品」，沒有化妝需求時就盡早卸妝。

他解釋，粉狀類的化妝品一般會使用滑石粉，而滑石粉在自然環境中經常與石綿共存，石綿則是被世界衛生組織認定的一級致癌物，被人體吸入後容易誘發肺癌或其他的肺部疾病。

他說，移除滑石粉中的石綿並非不可能，只是這樣做會讓化妝品的成本大增，因此一般市面上販賣的粉狀類化妝品有很高比例含有石綿，許多女性因為社交需求，難免需要使用化妝品，但建議購買時務必謹慎，畢竟化妝品是「貼身的東西」，品質真的要注意，避免買太便宜的化妝品。