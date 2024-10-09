　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

X光。（圖／達志／示意圖）

▲陳晉興表示，許多女性不抽菸卻依然罹患肺腺癌，除了家族遺傳、空汙有關外，使用化妝品也可能是原因。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人汪建民7日因肺腺癌病逝，相關肺癌、肺腺癌的話題再次引發關注。肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興表示，事實上肺癌已經是我國十大癌症之首，最近幾年女性肺癌發生率有上升的趨勢，且多數患者都沒有抽菸或極少煮菜，原因可能是經常使用化妝品有關。

陳晉興日前在節目《奕起聊健康》談到肺癌、肺腺癌話題，表示肺癌是台灣的新國病，每年有超過萬人死於肺癌，已經超過大腸癌跟肝癌，一般來說長在肺裡的癌症都稱為肺癌，其中肺腺癌就佔了80％，且統計資料顯示，肺腺癌患者之中「不吸菸者多於吸菸者」，且近年女性罹患肺腺癌有上升的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晉興表示，許多女性不抽菸又極少煮菜，卻依然罹患肺腺癌，除了跟家族遺傳有關外，也可能跟女性使用化妝品有關，雖然目前還沒有明確的研究能證明因果關係，仍建議女性「謹慎使用化妝品」，沒有化妝需求時就盡早卸妝。

他解釋，粉狀類的化妝品一般會使用滑石粉，而滑石粉在自然環境中經常與石綿共存，石綿則是被世界衛生組織認定的一級致癌物，被人體吸入後容易誘發肺癌或其他的肺部疾病。

他說，移除滑石粉中的石綿並非不可能，只是這樣做會讓化妝品的成本大增，因此一般市面上販賣的粉狀類化妝品有很高比例含有石綿，許多女性因為社交需求，難免需要使用化妝品，但建議購買時務必謹慎，畢竟化妝品是「貼身的東西」，品質真的要注意，避免買太便宜的化妝品。

ET快訊
高雄已婚高中教官　載女學生上摩鐵
台積電發布重訊　斥資37億加碼世界先進
花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救
空軍上兵打靶身亡！是家中認養獨子　母認屍淚崩：不敢讓阿嬤知道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

高雄已婚教官3度載女高中生去摩鐵　他澄清：學生暑假求輔導

女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

外國遊客問台北101值得去嗎　一票讚「1大特點」世界罕有！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

北捷是否跟著電費調漲？總經理這樣說

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

不菸不酒無症狀！50歲男肺部長「6公分腫瘤」　發現時已轉移

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

高雄已婚教官3度載女高中生去摩鐵　他澄清：學生暑假求輔導

女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

外國遊客問台北101值得去嗎　一票讚「1大特點」世界罕有！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

北捷是否跟著電費調漲？總經理這樣說

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

不菸不酒無症狀！50歲男肺部長「6公分腫瘤」　發現時已轉移

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

貓屍遍地！台南「數十隻毛孩」集體慘死　小奶貓也遭毒殺

Coldplay宣布：2025年發最後一張專輯！　揪台粉「淨零減碳」騎單車

馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

經濟前景露曙光　日本真的在復甦？

鴻海科技日藏亮點「日系微型電動MPV」首次亮相！小巧造型更可愛

土城13坪小房「3房1廳1衛1陽台」1780萬　網嘆：花千萬坐牢

以色列掃蕩真主黨　擴大黎巴嫩西南部「地面入侵攻勢」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

不菸不酒無症狀！50歲男肺部長6公分腫瘤

北台灣「階梯式降溫」最冷剩21度　一圖看降雨趨勢

外國遊客問101值得去嗎　「1大特點」世界罕有

女性得肺癌9成不抽菸　化妝品是原因

靠阿滴才紅？G奶正妹YTR回應PTT鄉民

高雄4間鶴茶樓無預警歇業！員工怒控欠薪

達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

台北郵局「隱藏版自助餐」價格超佛爆紅　民眾吃不到了

更多熱門

相關新聞

汪建民辭世　晚期肺腺癌治療解析

汪建民辭世　晚期肺腺癌治療解析

藝人汪建民罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部，抗癌化療了7個月，仍於7日離世。本文將透過兩位醫師的對談，帶領讀者了解晚期肺腺癌治療。

不菸不酒無症狀！50歲男肺部長6公分腫瘤

不菸不酒無症狀！50歲男肺部長6公分腫瘤

汪建民肺腺癌病逝！醫曝「男比女難救」

汪建民肺腺癌病逝！醫曝「男比女難救」

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

他突然易忘事、個性變沉默　竟罹肺癌轉移腦部

他突然易忘事、個性變沉默　竟罹肺癌轉移腦部

關鍵字：

化妝品肺癌

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

1周愛愛幾次？醫曝「九九射精表」：大部分都無法達到

早上買10張00887「秒賺17萬元」　一票卻喊快跑

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面