獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

▲台灣某網媒收到炸彈恐嚇信，要求下架《國有器官》相關報導。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

紀錄片《國有器官》（State Organs）呈現中共以強摘器官的方式，對法輪功學員實施的群體迫害，該片在10月於台灣上映；不過，全台有許多影院收到不明人士恐嚇信。除此之外，台灣某網路媒體，以及南部某媒體，因曾報導相關新聞，8日傍晚也都收到炸彈恐嚇信，要脅下架與刪除文章，而相關媒體也隨即報警處裡。

《國有器官》獲2023年「加拿大電影雄獅獎」最佳導演、最佳音樂獎，以及最佳長篇紀錄片、最佳導演、最佳劇本、最佳剪輯、最佳音樂、最佳聲音特效6項提名。

根據片中劇情，主要是講述2名年輕人在中共對法輪功的迫害政策中神秘失蹤，他們的家人開始一段艱難的歷程；而過程中發現了一場隱密的國家犯罪，中共以國家之力發起的大規模強制摘取器官。

《國有器官》10月份在台灣公開放映，卻又多位民運人士、參與運作及放映機構都收到恐嚇信。當時也有許多媒體進行報導，根據報導內容顯示，該恐嚇信指出，要求取消《國有器官》的播出，「如果《國有器官》播出，我們會闖入劇院，射殺所有能看到的人員」、「所有播放該影片的影城均會被駭客駭入，進行全方位訊息竊盜，影城工作人員很可能接連發生危險！不是玩笑」等。

除此之外，日前有報導過相關新聞的某網路媒體，以及南部某媒體，8日傍晚陸續收到恐嚇信件，寄件者為台灣內部罕見的外國語言，內容也是要求刪除關於國有器官的新聞報導，並揚言爆炸物已經放在媒體公司；而相關媒體也已經報警做後續處理。