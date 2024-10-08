汪建民罹癌病逝！「這些名人」同樣飽受肺腺癌折磨

▲藝人汪建民病逝，享年56歲。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

藝人汪建民於去年11月檢查出罹患肺腺癌4期，他的妹妹8日午間證實，汪建民已在7日晚間逝世，享年56歲。根據衛福部數據，肺癌連續19年居國內死亡人數第一名，資料顯示，每5位癌症死者中就有1名肺癌患者，且最近十多年來，更有不少名人皆因肺腺癌辭世。

據《三立新聞網》整理，最近十多年來，台灣因為因肺腺癌辭世的名人包含前立委盧修一、法務部前部長陳定南、台灣首位樞機主教單國璽、舞蹈家羅曼菲以及資深演員藝人孫越、文英、馬如龍、歌手鳳飛飛等。

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此外，前副總統蕭萬長、陳建仁也是肺腺癌的患者。2人皆有共通點：即不菸不酒、生活正常、無癌症危險因子，但是卻罹患肺腺癌。

曾與汪建民開展相差13歲姊弟戀的資深藝人「寶媽」王美華，也曾在2019年底宣布罹患肺腺癌，已開刀切除腫瘤。

國民黨籍現任台北市議員鍾沛君，也曾於健檢時發現罹患肺腺癌0期，不過隨即接受開刀治療。她透露母親也罹患肺腺癌，發現時已是末期，僅14個月就撒手人寰。

走紅兩岸的知名魔術師劉謙，今年2月就醫檢查時也確診肺腺癌0期，在中國春晚演出結束後也接受手術，目前恢復狀況良好。

民眾黨黨魁柯文哲的夫人陳佩琪，12年前因為例行健康檢查，也意外發現肺腺癌第一期，後來透過手術切除了約20%的肺葉。陳佩琪曾提及，自己平常和家人都不吸菸，也沒有家族病史，對於自己為何會罹癌，至今依然想不透。

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