埃及斑蚊是否在雲林「過冬」成登革熱北移關鍵　疾管署將監測

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

埃及斑蚊傳播登革熱風險較高，主要分佈在北回歸線以南的縣市，但國家衛生研究院最新監測卻發現，埃及斑蚊竟北移至雲林縣北港鎮，跨越了北回歸線，恐怕也增加疫情風險。疾病管制署為此召開專家會議，副署長羅一鈞今（8）日表示，埃及斑蚊族群能否在北港「順利過冬」將成為是否立足落腳主要關鍵，國衛院將至少監測到明年春天，再行判斷。

疾管署昨（7）日邀請國內病媒蚊專家、國衛院蚊媒傳染病防治研究中心、環境部（氣候變遷署、環境管理署）、雲林縣、嘉義縣、嘉義市共同召開「因應國內埃及斑蚊北移專家會議」。

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羅一鈞今日表示，專家認為埃及斑蚊於夏季在北港鎮發現，但分布是否確定北移仍待觀察，埃及斑蚊族群能否在北港順利過冬是主要關鍵，國衛院將持續監測至明年春天。

依國衛院調查發現，北港鎮的埃及斑蚊分佈只在五個里，範圍在五百公尺內，雲林縣政府及北港鎮已動員防疫單位及社區進行防治工作，專家建議雲林縣政府提出埃及斑蚊防治計畫，透過孳生源清除、化學防治、社區動員、教育宣導等方式儘可能控制埃及斑蚊。

疾管署另建議雲林縣可透過調查病媒蚊指數（包括布氏指數、住宅指數）了解北港鎮家戶內埃及斑蚊分布情形，也將主動協助雲林縣研擬上述計畫。