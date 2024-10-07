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聯結車台72掉落太空包！1家5口撞上翻覆受傷...最小才6個月大

▲台72線苗栗頭屋段掉落太空包致3車擦撞，其中1車翻覆、釀1家5人輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台72線苗栗頭屋段掉落太空包致3車擦撞，其中1車翻覆、釀1家5人輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台72線頭屋路段昨晚（6日）發生聯結車掉落太空包事故，先有2輛轎車擦撞未釀傷亡，但第3輛轎車直接撞擊車道上太空包，造成轎車翻覆四腳朝天，吳姓男子一家5口幸運擦傷，但新買1個多月轎車受損不輕。警方今天表示，已鎖定肇禍聯結車號，將追究公共危險等相關責任。

警方表示，台72線東向（頭屋往苗栗方向）10.5公里頭屋路段，昨晚21時許一輛載運廢棄電線的聯結車，因未捆綁牢固，其中一個裝滿廢電線的太空包，掉落內線車道，因該路段沒有路燈、視線昏暗，先有2輛轎車擦撞後停靠路肩。

▲台72線苗栗頭屋段掉落太空包致3車擦撞，其中1車翻覆、釀1家5人輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

接著不久，吳姓男子（34歲）開著轎車疑未察覺太空包阻擋車道，高速衝撞後，太空包破裂、電線到處散落，吳的轎車也翻滾、四腳朝天，最後停在匝道槽化線上，吳男、妻子、6個月大、4歲和7歲子女等5人，自行脫困等待救援，幸好都有繫安全帶，只有輕傷送醫治療已無大礙。不過，吳的轎車才剛買1個多月，翻車後讓吳男心疼不已。

警方說，事故後立即管制交通，通知公路局苗栗工務段在深夜23時許清除障礙物，初步調查掉落物為廢棄電線，警方調閱監視器影像，已鎖定一輛未捆綁穩妥、肇事逃逸的營業半拖車，將依調查結果依公共危險移送法辦、舉發交通違規。

▲台72線苗栗頭屋段掉落太空包致3車擦撞，其中1車翻覆、釀1家5人輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警分局表示，車輛裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，應嚴密綑綁、覆蓋；裝載貨物掉落致肇事除依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人3,000元以上、18,000元以下罰鍰，若造成道路堵塞而妨害公眾往來通行之安全，將依公共危險從嚴究辦。

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