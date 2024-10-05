桃園婦遇假交友真詐騙！急匯250萬助創業　員警行員聯手阻詐

▲潘姓婦人遭網路男友詐騙欲匯款250萬元。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名66歲潘姓婦人掉入網路愛情陷阱，前往銀行匯款250萬要給對方創業，但潘婦臨櫃填單時神情慌張，且邊講電話邊填寫匯款單，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷和舉案例勸說，潘婦最終放棄匯款。

▲潘姓婦人遭網路男友詐騙欲匯款250萬元。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局北勢派出所所長章駿城表示，家住平鎮區的潘姓婦人，自稱日前在臉書社群網站結識一名自稱擔任科技業工程師的王姓男子，雙方透過通訊軟體聯絡交往，在男子甜言蜜語的柔情攻勢之下，讓潘婦掉入愛情陷阱，對方見時機成熟，假藉因需要1筆資金作為創業基金，向她商借250萬元。

潘婦不疑有他，昨日上午就拿著存摺及印鑑前往合作金庫準備匯款，但在填寫匯款單時，因神情慌張，且不斷地拿手機講電話，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初潘婦仍是深信不疑，執意將金額領出，所幸經過員警及行員向潘婦耐心解說，並舉案例向其說明。潘婦這才了解自己遇到愛情詐騙，並感謝行員及警方熱心的協助才能保住金錢。

另外，分局長徐坤隆下午也特別前往合作金庫，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全；並呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案。