北市登革熱感染源找到了！疾管署公布病毒定序「和新北群聚一致」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市今年首例本土登革熱感染來源釐清！疾病管制署今（5）日公布，經過病毒基因定序，確定文山區個案感染病毒型別與目前新北登革熱群聚一致，顯示為同一起群聚事件。而個案住家附近有一處菜園，今起在周邊與入口張貼「登革熱高風險警示區」公告警示。

北市衛生局3日公布確認該市今年首例本土登革熱，是居住文山區70多歲男性，初步調查個案於潛伏期無出國，也無目前登革熱熱區的新北市中和區及新店區活動史，為釐清感染來源，疾病管制署對個案進行病毒基因定序，今日確認病毒型別與新北群聚一致，顯示為同一起群聚事件。

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疾管署副署長羅一鈞表示，北市個案雖無中和、新店活動史，但住家附近約1～2公里處有一處文山區菜園為中和區確診個案活動地，經衛生局及疾管署機動防疫隊現場調查有查獲病媒蚊及孳生源，衛生局將針對該菜園進行動員清理、噴藥，今亦已對該區菜園周邊入口處附近張貼「登革熱高風險警示區」公告警示。

疾管署統計，9月下旬迄昨日公布本土登革熱累計62例，經研判均為新北新店中和群聚（其中新店34例、中和26例、花蓮1例、台北文山1例），均感染登革病毒第二型，尚無重症或死亡個案。