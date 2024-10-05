　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林犯保攜士檢送愛無限　陸續成立馨生人關懷服務據點

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯保士林分會與士檢至淡水咕咚羹小吃店辦理「馨生關懷服務據點」揭牌儀式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為讓犯罪被害人（馨生人）在面對生命中的重大變故時，能夠得到社會關心和支持，犯罪被害人保護協會士林分會與士林地檢署聯手，陸續設立多處的「馨生關懷服務據點」。日前林志銜主任委員及士檢顏迺偉檢察長前往淡水區的「咕咚羹小吃店」揭牌，而這間小店的夫妻，邊照顧因車禍癱瘓的愛女，邊努力經營，更暖心提供「待用餐」給需要的民眾，讓愛循環。

士林分會繼在汐止拱北殿成立第一處「馨生關懷服務據點」之後，於9月13日及10月4日又分別假北市北投區的「心不懶喘息咖啡店」以及新北淡水區的「咕咚羹小吃店」成立第二處及第三處的「馨生關懷服務據點」，均由林志銜主任委員以及士檢顏迺偉檢察長聯手揭牌，宣布「馨生關懷服務據點」正式啟用。

「心不懶喘息咖啡店」是由犯保士林分會諮商輔導團隊中的方將任諮商心理師所開設，深感專業心理資源與民眾之間的距離，方心理師與其團隊以北投作為據點，提供有需要社區民眾有一個喘息的空間，並不定期辦理講座推廣情緒調整以及專業資源的衛教。而犯保士林分會為了突破本身心理輔導資源的限制，與「心不懶喘息咖啡店」合作已逾4年，此次更擴大服務及關懷對象，並提供舒適的輔導空間，讓服務更貼近馨生人及馨生家庭。

而「咕咚羹小吃店」是由馨生人小亞爸爸開的店，自103年那場令人心痛的車禍發生後，小亞的父母並沒有因此被擊垮，而是一邊照顧重傷癱瘓的小亞，同時開店做生意以維持生計，還每天提供「待用餐」給有需要的民眾可以飽餐一頓；也會分享自身地照顧經驗給其他有類似經歷的家屬，給予溫暖且有力的支持。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯保士林分會至心不懶喘息咖啡辦理「馨生關懷服務據點」揭牌儀式 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

顏迺偉檢察長非常重視與犯保士林分會的合作，也熱情參與分會每一場「馨生關懷服務據點」揭牌儀式，與馨生人面對面互動，傾聽他們的一路走來的心路歷程，顏檢察長溫暖表示：「很心疼馨生人們的遭遇，但也很欣慰他們能夠重新站起來，更感謝方心理師跟小亞父母大方提供場地作為馨生關懷服務據點，這些據點雖然很小、不起眼，但卻充滿著愛與溫暖，期待可以利用據點影響更多馨生人，捂熱每一個受創的心。」

犯保士林分會表示將善用據點空間，不定期辦理戶外活動、身心靈講座課程等，讓馨生人能夠在犯保士林分會的陪伴下稍作喘息，希望給予馨生人們友善、溫暖環境，貫徹溫暖而有感的馨生保護服務。
 

ET快訊
高雄男北漂基隆念大學「11事顛覆印象」！　當地人超認同
快訊／台東航空站分駐所槍響！　警濺血送醫
昔「北市最大貧民窟」在木柵！　槍聲是日常
死刑釋憲後首例！劉志明逃死定讞　吳宗憲憂：未來他將假釋出獄
兒中10萬給媽媽！　大姑「住海邊」怨：為何不拿去繳學費？
保全爸拒金援！　留美女碩士偕男友弒父確定逃死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

埔里連棟店面深夜火警！彩券行樓上驚見恐怖火球　警消急灌救

快訊／台東航空站分駐所驚傳槍響！　52歲警濺血急送醫

台南夜店外鬥毆！黑白衣男打成一團　警方帶回調查

士林犯保攜士檢送愛無限　陸續成立馨生人關懷服務據點

父欠20萬醫療費無人理　2兒曝悲慘童年「沒爸的小孩要認分」

目睹妻收愛心貼圖　夫見對話「好想我的寶貝」綠炸

北海岸暴雨成災！金山4校「92師生留宿學校」　市府動員調物資

山陀兒襲台3天！彰化科技執法抓401件違規　國庫進帳130萬

保全爸拒再金援！台中留美女碩士偕男友弒父　2人確定逃死

北海岸暴雨釀57件災情！金山傳「3工人失蹤」！消防局曝真相

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

高雄短褲妹清水溝

高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

埔里連棟店面深夜火警！彩券行樓上驚見恐怖火球　警消急灌救

快訊／台東航空站分駐所驚傳槍響！　52歲警濺血急送醫

台南夜店外鬥毆！黑白衣男打成一團　警方帶回調查

士林犯保攜士檢送愛無限　陸續成立馨生人關懷服務據點

父欠20萬醫療費無人理　2兒曝悲慘童年「沒爸的小孩要認分」

目睹妻收愛心貼圖　夫見對話「好想我的寶貝」綠炸

北海岸暴雨成災！金山4校「92師生留宿學校」　市府動員調物資

山陀兒襲台3天！彰化科技執法抓401件違規　國庫進帳130萬

保全爸拒再金援！台中留美女碩士偕男友弒父　2人確定逃死

北海岸暴雨釀57件災情！金山傳「3工人失蹤」！消防局曝真相

林佳龍接見烏克蘭國會議員　「兩國雖距離遙遠但都站在民主最前線」

死刑犯劉志明改判「無期徒刑」　王鴻薇：司法再度挑釁人民底線

大谷翔平季後賽初體驗　被虧「這是第1次啊」

埔里連棟店面深夜火警！彩券行樓上驚見恐怖火球　警消急灌救

紐約港4日晚間恢復碼頭裝卸作業　領櫃、交櫃閘門7日開放

力挺柯志恩「留在高雄協助救災」　他批綠委：更在乎抹黑、造謠

拜登全面支持美東碼頭工人的關鍵　全球20大貨櫃船公司沒有美商

颱風假不停學！校長籲善用CooC+線上平台：不一定要返校拿書本

高雄男北漂基隆念大學「11件事顛覆印象」！　當地人超認同

《超人回來了》三胞胎民國身高快破180cm　三人大食量壽司嗑100盤

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

社會熱門新聞

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

嘉義縣3歲女童陳屍床上　將解剖釐清死因

女師慘遭鐵鎚爆頭性侵慘死　兇手5度判死改無期定讞

即／柯文哲涉圖利111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

北海岸暴雨成災！金山4校92師生留宿學校

山陀兒襲3天！彰科技執法抓401件違規

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

散佈前女友赤裸影像　現役軍人認錯+賠償獲緩刑

即／台東航空站分駐所驚傳槍響！52歲警濺血急送醫

金山傳「3工人失蹤」！消防局曝真相

理科太太不認盜用前夫個資！律師出招...法官也很難懂

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

目睹妻收愛心貼圖　夫見對話綠炸

台南前議長吳健保告別式　千人風雨中送行

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

嘉義縣3歲女童陳屍床上　將解剖釐清死因

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

牛排店供待用餐　客竟給負評：乾脆別做

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

史上最恐怖電影？開演僅10分鐘「11人受不了離場」

皮膚爛20年！他「試吃1食物」一週後驚喊：全好了

7-11咖啡買10送10、全家買6送6！

彌勒佛、五路財神符加持　彩券行曝「大樂透一注獨得今天賣出」

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面