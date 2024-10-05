士林犯保攜士檢送愛無限　陸續成立馨生人關懷服務據點

▲犯保士林分會與士檢至淡水咕咚羹小吃店辦理「馨生關懷服務據點」揭牌儀式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為讓犯罪被害人（馨生人）在面對生命中的重大變故時，能夠得到社會關心和支持，犯罪被害人保護協會士林分會與士林地檢署聯手，陸續設立多處的「馨生關懷服務據點」。日前林志銜主任委員及士檢顏迺偉檢察長前往淡水區的「咕咚羹小吃店」揭牌，而這間小店的夫妻，邊照顧因車禍癱瘓的愛女，邊努力經營，更暖心提供「待用餐」給需要的民眾，讓愛循環。

士林分會繼在汐止拱北殿成立第一處「馨生關懷服務據點」之後，於9月13日及10月4日又分別假北市北投區的「心不懶喘息咖啡店」以及新北淡水區的「咕咚羹小吃店」成立第二處及第三處的「馨生關懷服務據點」，均由林志銜主任委員以及士檢顏迺偉檢察長聯手揭牌，宣布「馨生關懷服務據點」正式啟用。

「心不懶喘息咖啡店」是由犯保士林分會諮商輔導團隊中的方將任諮商心理師所開設，深感專業心理資源與民眾之間的距離，方心理師與其團隊以北投作為據點，提供有需要社區民眾有一個喘息的空間，並不定期辦理講座推廣情緒調整以及專業資源的衛教。而犯保士林分會為了突破本身心理輔導資源的限制，與「心不懶喘息咖啡店」合作已逾4年，此次更擴大服務及關懷對象，並提供舒適的輔導空間，讓服務更貼近馨生人及馨生家庭。

而「咕咚羹小吃店」是由馨生人小亞爸爸開的店，自103年那場令人心痛的車禍發生後，小亞的父母並沒有因此被擊垮，而是一邊照顧重傷癱瘓的小亞，同時開店做生意以維持生計，還每天提供「待用餐」給有需要的民眾可以飽餐一頓；也會分享自身地照顧經驗給其他有類似經歷的家屬，給予溫暖且有力的支持。

▲犯保士林分會至心不懶喘息咖啡辦理「馨生關懷服務據點」揭牌儀式 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

顏迺偉檢察長非常重視與犯保士林分會的合作，也熱情參與分會每一場「馨生關懷服務據點」揭牌儀式，與馨生人面對面互動，傾聽他們的一路走來的心路歷程，顏檢察長溫暖表示：「很心疼馨生人們的遭遇，但也很欣慰他們能夠重新站起來，更感謝方心理師跟小亞父母大方提供場地作為馨生關懷服務據點，這些據點雖然很小、不起眼，但卻充滿著愛與溫暖，期待可以利用據點影響更多馨生人，捂熱每一個受創的心。」

犯保士林分會表示將善用據點空間，不定期辦理戶外活動、身心靈講座課程等，讓馨生人能夠在犯保士林分會的陪伴下稍作喘息，希望給予馨生人們友善、溫暖環境，貫徹溫暖而有感的馨生保護服務。

