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文大教職員「95%認校長不適任」　教團揭7原因：失望是長期累積

▲▼中國文化大學校長王子奇。（圖／記者湯興漢攝）

▲高教工會針對文大教職員調查顯示，近97%認為王子奇應對短報事件負責，95%認為不適任。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學首度爆發4所大學短報招生缺額，但文化大學校長王子奇仍未請辭。高教工會今（4日）公布針對文大教師職員調查，近97%認為短報事件王子奇應負責，更有95%認為校長不適任。高教工會表示，教職員不滿主因是校長在決策過程中缺乏民主參與而過於專斷，凸顯學校治理危機，呼籲王子奇應知所進退。

大學分發入學今年首度爆發文化大學、佛光、真理、大葉大學等4校短報缺額違規行為。目前已有真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛下台，但王子奇與大葉大學校長方文昌仍未請辭。

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為了解文大教職員的看法，高教工會與工會文大分部從9月16日起，將「文大校長治校滿意度」調查發送到文大教職員信箱，共有359名教職員填答，填答教師佔文大全體教師比例超過42%，填答職員佔全校職員比例超過36%，並在今天公布結果，揭露對校長不滿的7個原因。

高教工會指出，調查顯示，高達95.5%教職員不同意王子奇適合繼續擔任校長；94.8%教職員同意，對於文大近兩年不論缺額率或新生註冊率不佳，王子奇應該負責；另外，有96.7%教職員同意，校長應為短報事件負責。

此外，王子奇領導風格也引發文大教職員不滿。根據調查，96.3%教職員不同意「校長能廣納各種建言與提案」，95%教職員不同意「可以有話直說而不擔心因此遭不利對待」。在對王子奇上任兩年來治校評比上，受訪教職員認為「非常不滿意，績效60分以下，考績丁等」者達63.5%。

高教工會指出，從教職員的調查可以發現，文大教職員對王子奇領導風格和治理能力普遍感到失望，而這樣失望是長期累積，短報事件只是一連串管理不當的結果之一。調查也顯示教職員認為王子奇並未能有效處理少子化帶來的挑戰，也未能建立起公平、透明的管理機制，引發教職員不滿校長在決策過程中過於專斷，更凸顯學校的治理危機，呼籲王子奇應該知所進退。

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