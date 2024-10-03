網傳「王爺率軍隊與山陀兒談判」才遲未登陸？易經老師解釋了

▲網路瘋傳颱風會龜速進行，原來是「東港東隆宮王爺」，率軍隊與之談判所致。（翻攝高煜霖臉書）

圖文／鏡週刊

挾帶強風豪雨的中颱山陀兒，於台灣南部海面滯留數日，首當其衝的屏東、高雄及北部、東部各縣市嚴陣以待，連放2天颱風假因應。根據中央氣象局表示，將於今（3日）午間在高雄、台南一帶登陸。不過這幾天，網路上瘋傳颱風之所以會龜速進行，原來是「東港東隆宮王爺」，率軍隊與之談判。

該網路傳言稱，山陀兒堅持，這是台灣該遇到的災難，而王爺認為，代天巡狩到此，山陀兒偏要降下災難，這不是打王爺的臉嗎？所以不讓進台灣！還有一說，是「南鯤鯓五府千歲」與「嘉義港口媽」，都不同意颱風從台南或嘉義登陸台灣。

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知臨仙境執行長、易經命理師高煜霖老師分析，根據發布海警和陸警的時間，用易經演繹推算，颱風行徑速度，與颱風龜速的報導「不謀而合」。高煜霖表示，易經演繹取卦得到「升」卦，卦意「聚而上升」，動出「師」卦，卦意「興兵為師」。

高煜霖說，颱風要進台灣前已增強為強颱，卻碰到王爺及眾神攔路！如此，颱風遲不進台灣，初步研判，還真可以用眾神與颱風在談判、對壘來解讀。另外，9月29日早上發布海警，用「太極空間」演繹，得到「留連」，卦意「帶枷鎖入獄」，爻辭「凡事拖延」，意即颱風進來的時間，不是延誤就是停滯，更需要注意停電、高空落物（石），人的流動大大降低的情況發生。

高煜霖表示，9月30日下午發布陸警，得到「空亡」，卦意「最凶的卦」，爻辭「很大的不利」；顯示出人員傷亡或發生重大事故之意；不過，高煜霖認為，好消息是卦象顯示因有吉星加持，傷亡或損害、災難，有化險為夷之象，應該是可控範圍內。還有颱風很有可能不會進入台灣，如有登陸，很可能會變成低氣壓或輕颱的卦象，「以上，是透過古智慧分析，請再自行提升價值判斷，僅供參考！感恩！」



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