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山陀兒來襲「14處省公路預警封閉」　滾動檢討開放時間

▲▼台東台20線坍方。（圖／公路局）

▲台9線蘇花公路、台20線南橫公路等14處省公路預警性封閉。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒持續逼近台灣，預估今（3日）中午登陸，風雨達到最強時刻，公路局宣布14處省公路預警性封閉，包括台9線蘇花公路、台20線南橫公路等，將視風雨滾動檢討開放時間。

公路局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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預警性封閉路段：14處

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
2.宜蘭縣南澳鄉台9線113K+500至123K+400(東澳至南澳路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
3.花蓮縣秀林鄉台9線148K+800至154K+200(和中至和仁路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
4.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，實施預警性封閉，164.3k~164.45K土石泥流阻斷搶修中，將視風雨滾動檢討開放時間。
5.花蓮縣秀林鄉台9丁線60K+300至63K+600(和中至和仁路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
6.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
7.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
8.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
9.臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉，199K+030 (初來路段)邊坡坍方，將視風雨滾動檢討開放時間。
10.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)，實施預警性封閉管制，將視風雨滾動檢討開放時間。
11.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
12.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
13.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。
14.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間

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