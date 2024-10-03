　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「風測專家」休假導致預報不準？氣象女神囧臉歪頭問：說什麼

中央氣象署簡任技正伍婉華。（圖／氣象署YouTube ）

▲中央氣象署簡任技正伍婉華。（圖／氣象署YouTube ）

圖文／CTWANT

山陀兒從強颱因移動速度緩慢，轉弱為中颱，影響台灣時間延長，全台2、3日停班停課。中央氣象署簡任技正伍婉華昨（2）日開記者會，說明颱風動向，卻有媒體質疑「因專家放假導致預報不準確」，讓伍婉華當場「直接臉歪掉」，網友也傻眼「記者到底想問什麼？」

關注時事的臉書粉絲專頁「一百五」，在粉專表示，昨日上午氣象署召開記者會，由伍婉華說明山陀兒颱風動向，會後開放記者提問，由於北部風雨相較於南部較弱，有媒體質疑，氣象署前一天提供給北部的風雨預報，疑似在宣布停班、課後下修，導致北部縣市政府用來評估放假的標準不準確，甚至質疑會有這樣的情況，是因為「風測專家」休假才出現的，伍婉華聽到「風測專家」4字滿臉問號，還耐心反問「什麼叫作風測專家？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

伍婉華聽到「風測專家」，臉當場歪掉。（圖／氣象署YouTube ）

▲伍婉華聽到「風測專家」，臉當場歪掉。（圖／氣象署YouTube ）

對於記者的疑問，伍婉華回應，1日19時確實有下修風力預測，但19時氣象署與各縣市首長的「山陀兒颱風第二次縣市政府視訊連線會議」中，就已提到北部沿海可能有9至10級強陣風，達停班課標準。

對此，網友也表示，「你要不要聽聽看你在說什麼」、「記者是準備提問的時候才發現自己跑錯場了嗎」、「婉華扭頭，已經是對這個問題最大的尊重了」、「心裡OS：這記者哪來的」、「都做到簡任，還要應付這種奇怪問題。」

記者與伍婉華完整對話：

記者：那就是因為好像還有傳說就是說，風測專家因為休假的關係，所以才導致是沿用前一天的資料嗎？因為外面好像有在說這個，質疑這個部分。

伍婉華：什麼叫做風測（專家）？

記者：因為好像是我們的主播有打電話，然後好像是說，就是風測的那個的那個級數好像有落差，是因為沒有專家去評估，所以才會有這個問題存在。

伍婉華：我們所有的判斷都是跟所有的同仁一起討論，視新的實際運動、颱風運動大氣狀況以及颱風參考指引，那當然我們瞭解實際大氣狀況的話，就會有很多所有的觀測資料，包括對颱風的儘可能的觀測資料，所以我們都會用最新資料去判斷，因此我不太瞭解那個傳聞，是有點難以回答。

記者：所以等於是說，其實這個風測的這個問題，風力的這個問題，是你們一起討論的嗎，是你們自己討論出來的這樣子嗎？

伍婉華：我們都有，除了我們自己儀器，全世界儀器都同時觀測最新大氣的狀況，所以都是最新的資料。

記者：所以也沒有說各地宣佈停班停課之後，你們有立刻修正風力跟雨量的預估？

伍婉華：我們不會這樣，我們所有的修正都是依照我們最新的預測去做修正，不管是上修或是下調，因為我們一定要反映最可能的路徑造成的影響，怕大家誤判。

記者：就是說你們的官網上面的資料，都是滾動式調整的嗎？

伍婉華：沒錯，是

記者：好，所以沒有什麼讓可能各縣市的資料是錯誤的，是不會有這個問題？

伍婉華：這應該不容易，因為我們一旦資料出來，各種官網或各種方式都傳播出去，而且現在都還有縣市首長的座談、視訊會議，所以說那個資料的交流是蠻直接的，而且也蠻迅速的。

延伸閱讀
下週重陽節逢天赦日！專家曝「拜2神明」事業一飛衝天　求財法大公開
文大男學生「抱整桶冰淇淋」爽吃…火鍋店怒發聲　學校出手處理了
流產回娘家坐月子　婆婆主動提議照顧…她得知真相怒：別人小孩死不了

ET快訊
快訊／11縣市明風雨達停班課標準　氣象署最新預報出爐
依依前夫首發聲！　「不要再造謠顛倒是非」
山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣
雷達訊號「空白一片」　鄭明典示警：雨滴太密實
快訊／高雄市區慘況曝！紅綠燈攔腰折斷　牌樓也倒了
快訊／高雄人收罕見「避難警報」：立即進室內躲避
山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳預測：登陸後掉頭返屏東
山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地灌超大豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

山陀兒逼近破萬人緊盯高屏搖滾區　鏡頭君晃到畫面模糊！

下半年「2次連假都颱風吹來的」　萬人吵翻：還不用補班課

「風測專家」休假導致預報不準？氣象女神囧臉歪頭問：說什麼

颱風天泡麵怎麼吃？金鐘主廚實測「都市傳說」：大家跪地上拜你

山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣

雷達訊號「空白一片」　鄭明典示警：強降雨區將影響陸地

台東屏東土石流紅色警戒83條　5縣市15處留意大規模崩塌

山陀兒來襲「14處省公路預警封閉」　滾動檢討開放時間

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

山陀兒暴力狂風！高雄大樓玻璃被吹落　路面滿地碎片

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

山陀兒逼近破萬人緊盯高屏搖滾區　鏡頭君晃到畫面模糊！

下半年「2次連假都颱風吹來的」　萬人吵翻：還不用補班課

「風測專家」休假導致預報不準？氣象女神囧臉歪頭問：說什麼

颱風天泡麵怎麼吃？金鐘主廚實測「都市傳說」：大家跪地上拜你

山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣

雷達訊號「空白一片」　鄭明典示警：強降雨區將影響陸地

台東屏東土石流紅色警戒83條　5縣市15處留意大規模崩塌

山陀兒來襲「14處省公路預警封閉」　滾動檢討開放時間

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

東港安泰醫院火警！濃煙竄病房病患吊點滴逃生　風雨中擠滿門口

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

有機會嗎？「隱形挑戰者」林立搶攻陳傑憲打擊王寶座

搶七0比3落後超級逆轉　艾卡拉茲三盤力退球王辛納北京賽勇奪冠軍

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產　稱「需求很瘋狂」

「台灣Suzuki Jimny」又要說再見！賣到明年1月暫停供應

76歲阿北颱風夜闖國道「一路爽騎」　國1狂飆9公里才被攔下

快訊／山陀兒強風襲擊！高雄民宅鐵皮被吹凹　釀2840戶停電

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

山陀兒「最新路徑」24hrs分道揚鑣！　專家曝原因

南部人「颱風麵」2罐頭精髓！　3萬人朝聖

「I颱」山陀兒高屏進入搖滾區　林園現況曝

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

游淑慧：今天都停了周四、五怎能不停

新竹色魔把人體當玩物！性侵2女上訴判更重

見「美女合照劉德華」太羨慕！網轉發卻炸翻

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面