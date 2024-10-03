「風測專家」休假導致預報不準？氣象女神囧臉歪頭問：說什麼

▲中央氣象署簡任技正伍婉華。（圖／氣象署YouTube ）

圖文／CTWANT

山陀兒從強颱因移動速度緩慢，轉弱為中颱，影響台灣時間延長，全台2、3日停班停課。中央氣象署簡任技正伍婉華昨（2）日開記者會，說明颱風動向，卻有媒體質疑「因專家放假導致預報不準確」，讓伍婉華當場「直接臉歪掉」，網友也傻眼「記者到底想問什麼？」

關注時事的臉書粉絲專頁「一百五」，在粉專表示，昨日上午氣象署召開記者會，由伍婉華說明山陀兒颱風動向，會後開放記者提問，由於北部風雨相較於南部較弱，有媒體質疑，氣象署前一天提供給北部的風雨預報，疑似在宣布停班、課後下修，導致北部縣市政府用來評估放假的標準不準確，甚至質疑會有這樣的情況，是因為「風測專家」休假才出現的，伍婉華聽到「風測專家」4字滿臉問號，還耐心反問「什麼叫作風測專家？」

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▲伍婉華聽到「風測專家」，臉當場歪掉。（圖／氣象署YouTube ）

對於記者的疑問，伍婉華回應，1日19時確實有下修風力預測，但19時氣象署與各縣市首長的「山陀兒颱風第二次縣市政府視訊連線會議」中，就已提到北部沿海可能有9至10級強陣風，達停班課標準。

對此，網友也表示，「你要不要聽聽看你在說什麼」、「記者是準備提問的時候才發現自己跑錯場了嗎」、「婉華扭頭，已經是對這個問題最大的尊重了」、「心裡OS：這記者哪來的」、「都做到簡任，還要應付這種奇怪問題。」

記者與伍婉華完整對話：

記者：那就是因為好像還有傳說就是說，風測專家因為休假的關係，所以才導致是沿用前一天的資料嗎？因為外面好像有在說這個，質疑這個部分。

伍婉華：什麼叫做風測（專家）？

記者：因為好像是我們的主播有打電話，然後好像是說，就是風測的那個的那個級數好像有落差，是因為沒有專家去評估，所以才會有這個問題存在。

伍婉華：我們所有的判斷都是跟所有的同仁一起討論，視新的實際運動、颱風運動大氣狀況以及颱風參考指引，那當然我們瞭解實際大氣狀況的話，就會有很多所有的觀測資料，包括對颱風的儘可能的觀測資料，所以我們都會用最新資料去判斷，因此我不太瞭解那個傳聞，是有點難以回答。

記者：所以等於是說，其實這個風測的這個問題，風力的這個問題，是你們一起討論的嗎，是你們自己討論出來的這樣子嗎？

伍婉華：我們都有，除了我們自己儀器，全世界儀器都同時觀測最新大氣的狀況，所以都是最新的資料。

記者：所以也沒有說各地宣佈停班停課之後，你們有立刻修正風力跟雨量的預估？

伍婉華：我們不會這樣，我們所有的修正都是依照我們最新的預測去做修正，不管是上修或是下調，因為我們一定要反映最可能的路徑造成的影響，怕大家誤判。

記者：就是說你們的官網上面的資料，都是滾動式調整的嗎？

伍婉華：沒錯，是

記者：好，所以沒有什麼讓可能各縣市的資料是錯誤的，是不會有這個問題？

伍婉華：這應該不容易，因為我們一旦資料出來，各種官網或各種方式都傳播出去，而且現在都還有縣市首長的座談、視訊會議，所以說那個資料的交流是蠻直接的，而且也蠻迅速的。

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