豪雨釀天降巨石！瑞芳圓山福德宮「屋頂破大洞」　鐵皮被砸穿

記者郭世賢、黃資真／新北報導

中颱山陀兒強勢襲台，帶來強勁雨勢，位於新北市瑞芳區的圓山福德宮慘遭巨大落石擊中，鐵皮屋頂當場被砸出一個大洞，所幸該處正好是存放雜物的倉庫，未釀成人員傷亡。

▲瑞芳圓山福德宮的鐵皮倉庫遭落石砸穿。（圖／翻攝自瑞芳大小事臉書）



有網友在臉書社團「瑞芳大小事」PO出嚇人畫面，只見巨石將紅色的鐵皮屋頂砸穿，掉進內部，外頭露出一個大洞，還有其他形狀不小的落石掉在一旁。原PO也說，颱風帶來的超大雨量，造成落石狀況，所幸眾神保佑，無人受傷。