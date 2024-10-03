林得恩：山陀兒今午1時前高雄登陸　24小時內減弱為熱帶低壓

▲林得恩：山陀兒，就在家門口！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

記者葉國吏／綜合報導

山陀兒颱風持續牛步，全台停班課第二天，預計中心今天中午前後登陸。氣象專家林得恩表示，預計今天下午1點前後會於高雄登陸，登陸後24小時內有機會減弱為熱帶性低氣壓。

林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文指出，中度颱風山陀兒，目前位於高雄西南西方近海，向東北轉北北東方向移動，7級風平均暴風半徑有200公里，10級風平均暴風半徑也有60公里。預測颱風中心會在今午13時前後，以中颱之姿，於高雄登陸。登陸後，颱風結構受到中央山脈地形破壞，加上北方冷乾空氣逸入到颱風內部，也會破壞颱風暖心結構；評估山陀兒強度將會快速減弱，24小時內，有機會在臺灣陸地上，就降為輕度颱風，甚至於熱帶性低氣壓。

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▲山陀兒颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

在颱風中心登陸前後，雲林以南地區將有12-13級左右的強陣風，尤其近中心眼牆部分，更可能有14級暴風出現的機會；同時，也將伴隨短延時的強降雨，強度在豪雨至大豪雨等級。而中部以北的沿海空曠地區及離島地區也持續會有9-10級強陣風出現，風勢一直要到週五才會逐漸減弱。其它地區，也在颱風登陸之後，也來到風雨影響的最高峰時刻，花東持續有大豪雨/超大豪雨的劇烈降雨，而北海岸、宜蘭以及雙北由於東北風帶來的大量水氣，也會有局部性大雨或豪雨出現，請嚴加注意，落實防颱。